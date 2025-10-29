चुन्नी के जरिये पहले ट्रक से बांधा फिर ईंट से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, हत्या की वजह कर देगी हैरान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। थाना केशवपुरम क्षेत्र में नशे की हालत में एक शख्स को चुन्नी के जरिये ट्रक से बांधा गया और फिर ईंट से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी गई।। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर इस ब्लाइंड हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी ने शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति की चुन्नी से बांधकर ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की पहचान अमित उर्फ पावा (20) के रूप में की है। जो कोई काम नहीं करता था, नशे का आदी था।

उत्तर-पश्चिमी जिला भीष्म सिंह ने बताया कि थाना केशवपुरम पुलिस को 20 अक्तूबर को सूचना मिली थी कि जेजे काॅलोनी, वजीरपुर स्थित मेट्रो पिलर संख्या 220–221 के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में चुन्नी से बंधा पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान दयाकिशन निवासी जेजे काॅलोनी, वजीरपुर के रूप में हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर यूनुस जावेद व एसएचओ केशवपुरम सतेंद्र कुमार के नेतृत्व जांच की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें मृतक को नशे की हालत में घूमते हुए देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने संदिग्ध के बारे में अहम जानकारी दी।

इसी सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान अमित उर्फ पावा के रूप में हुई। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को प्रेमबाड़ी पुल के पास रेलवे लाइन से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह शराब का आदी है और कुछ बड़ा करने की चाह में उसने यह जघन्य कदम उठाया। वह क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था।

घटना के दिन उसने मृतक को नशे में धुत देखकर उसे चुन्नी से ट्रक से बांध दिया और ईंट से कई बार सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का पर्स (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों सहित) बरामद किया।