दहेज उत्पीड़न मामला: यूनिटी ग्रुप मालिक के बेटे की गिरफ्तारी, ऑडियो जांच के लिए भेजा जाएगा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यूनिटी ग्रुप के मालिक के बेटे नितिन अग्रवाल को आनंद विहार थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को इसे कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपित की पत्नी ने उसके खिलाफ गत अप्रैल में आनंद विहार थाने में मारपीट, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज किया था।

आरोपित का एक ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह पीड़िता के वकील से गाली-गलौज करता हुआ सुनाई दे रहा है। पत्नी को भी गालियां दे रहा है। पीड़िता आनंद विहार थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता की शादी पंजाबी बाग निवासी नितिन अग्रवाल से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति व ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था।