दहेज उत्पीड़न मामला: यूनिटी ग्रुप मालिक के बेटे की गिरफ्तारी, ऑडियो जांच के लिए भेजा जाएगा
यूनिटी ग्रुप के मालिक के बेटे को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर हुई इस गिरफ्तारी के बाद, पुलिस अब मामले से जुड़े एक ऑडियो की जांच करने की तैयारी में है। ऑडियो में दहेज की मांग की जा रही है, जिसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यूनिटी ग्रुप के मालिक के बेटे नितिन अग्रवाल को आनंद विहार थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को इसे कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपित की पत्नी ने उसके खिलाफ गत अप्रैल में आनंद विहार थाने में मारपीट, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज किया था।
आरोपित का एक ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह पीड़िता के वकील से गाली-गलौज करता हुआ सुनाई दे रहा है। पत्नी को भी गालियां दे रहा है।
पीड़िता आनंद विहार थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता की शादी पंजाबी बाग निवासी नितिन अग्रवाल से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति व ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था।
अप्रैल में वह अपने मायके आ गई थी और आनंद विहार थाने में दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओ में केस दर्ज करवाया। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने कहा कि आरोपित नितिन अग्रवाल कोर्ट में केस से जुड़ी सुनवाई में पेश नहीं हो रहा था।
उसका जो ऑडियो प्रसारित हो रहा है, उसके लिए आरोपित का सैंपल लिया जाएगा और जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भेजा जाएगा।
यह भी पढ़ें- Indian Railway Update: नई दिल्ली–हावड़ा रूट पर उतरेगी वंदे भारत, राजधानी को मिलेगी चुनौती; जानिए- खास वजह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।