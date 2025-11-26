Indian Railway Update: नई दिल्ली–हावड़ा रूट पर उतरेगी वंदे भारत, राजधानी को मिलेगी चुनौती; जानिए- खास वजह

जागरण संवाददाता, धनबाद। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच धनबाद होकर वंदे भारत ट्रेन जल्द पटरी पर उतर सकती है। सप्ताह में छह दिन हावड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस ट्रेन का ठहराव धनबाद, गया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज व कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा।

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से हावड़ा से नई दिल्ली का सफर 17 घंटे 15 मिनट तो धनबाद से नई दिल्ली 14 घंटे 05 मिनट में पूरा होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस से नई दिल्ली की यात्रा में डेढ़ से दो घंटे तक की बचत होने की संभावना है।

हावड़ा और नई दिल्ली दोनों ओर से टाइम टेबल लगभग तय हो चुका है। रेलवे बोर्ड स्तर पर परिचालन को लेकर मंथन जारी है। एक-दो दिनों में नई ट्रेन पर मुहर लगने की उम्मीद है। यह ट्रेन हावड़ा और नई दिल्ली के बीच 1449 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे से कम समय में तय करेगी।



14491449 रविवार छोड़ अन्य दिन चलेगी, कम होगा दोनों राजधानी में यात्री दबाव वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार छोड़ अन्य छह दिन चलेगी। इससे धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा व सियालदह-नई दिल्ली राजधानी तथा सियालदह-बीकानेर दुरंतो जैसी ट्रेनों में यात्री दबाव कम होगा। साथ ही धनबाद से दिल्ली के लिए नई तेज रफ्तार ट्रेन का विकल्प भी मिल जाएगा।