Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के हरि नगर में खूंखार कुत्ते का आतंक, 13 साल के बच्चों को नोचा; सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

    By Mukesh ThakurEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हैं। एक ताजा घटना में, एक कुत्ते ने स्कूल से लौट रहे 13 वर्षीय छात्र पर हमला क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से लोग भयभीत हैं। आए दिन ये आवारा कुत्तों राहगीरों विशेष रूप से बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना इलाके में हुई है, जहां आवारा कुत्ते ने स्कूल से घर लौट रहे 13 वर्षीय एक छात्र पर हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तत्काल बच्चे का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। वैसे यह घटना 10 दिसंबर की है पर शनिवार को यह फुटेज वायरल हो गया। इस फुटेज के वायरल होने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश और चिंता व्याप्त है।

    घायल बच्चे की मां, नीलम देवी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुत्ते ने उनके बेटे को इतनी बुरी तरह काटा कि उसका पैर लहूलुहान हो गया और वह गेट पर ही गिर पड़ा। आस पास के लोगों ने कुत्ते को भगाया और उनकी मदद से बच्चा उठ कर घर पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह आवारा कुत्ता पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है।

    उन्होंने 5 दिसंबर को और उससे पहले भी कई बार नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    स्थानीय लोगों ने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के कर्मचारी दूसरी कॉलोनियों के कुत्तों को चुपके से लाकर यहां लाकर छोड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

    स्थानीय निवासी हरदीप ने बताया कि वो और उनका परिवार पशु प्रेमी हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा कुत्तों के प्रति ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

    उन्होंने बताया कि कुछ लोग इन कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे वे रिहायशी इलाकों के आसपास अड्डा जमा लिया है। यही कुत्ते वहां से गुजरने वाले राहगीरों पर आए दिन हमला करते रहते हैं। जब लोग शिकायत करते हैं, तो वे लोग उल्टा उन्ही से झगड़ा करने लगते हैं।

    यह घटना ऐसे समय में हुई है जब आवारा पशुओं के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दूसरी ओर, हाल ही में पशु प्रेमियों (डॉग लवर्स) ने कुत्तों को खाना खिलाने के स्थानों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था।

    इन तमाम घटनाक्रमों के बीच, हरि नगर के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम तत्काल, स्थायी और प्रभावी कदम उठाए।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए NHAI का अहम कदम, अंडरपास पर लगाएंगे मेटल क्रैश बैरियर