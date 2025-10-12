Delhi Crime: उत्तम नगर में डॉक्टर के क्लिनिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो नाकाबपोश बदमाश कैमरे में कैद

जागरण संवाददता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक डाक्टर के क्लीनिक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें दो नकाबपोश बदमाश गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित डाक्टर के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस फुटेज के आधार पर गोलीबारी करने वाले बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।



जिस क्लीनिक पर गोली चलाई गई है, वह हस्तसाल में है। उत्तम नगर थाने में 10 अक्तूबर को दर्ज प्राथमिकी में डॉक्टर ने बताया कि घटना सात अक्तूबर की है। छह अक्तूबर को काम खत्म करने के बाद वह क्लीनिक बंद कर उसी परिसर में बने कमरे में सो गए। अगले दिन सुबह नींद खुलने पर उन्होंने क्लीनिक में कुछ कांच के टूकड़े पड़े हुए देखे। दरवाजे पर लगे शीशे में एक छेद था। साथ ही शटर पर भी एक छेद था। फायरिंग की आशंका को देखते हुए उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी।