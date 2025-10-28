DMRC को प्रतिष्ठित ICI पुरस्कार-2025 मिला, मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर को इस सम्मान के लिए चुना गया
दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को प्रतिष्ठित आईसीआई पुरस्कार 2025 मिलेगा। यह सम्मान मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर को उत्कृष्ट प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना के लिए दिया जा रहा है। डीएमआरसी को पुरस्कार दिसंबर 2025 में हैदराबाद में मिलेगा। यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार है और भारत की पहली सर्कुलर रिंग मेट्रो लाइन होगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन (DMRC) को प्रतिष्ठित आईसीआई पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है।
भारतीय कंक्रीट संस्थान (आईसीआई), चेन्नई की ओर से यह सम्मान दिया जाएगा।
डीएमआरसी को प्रसिद्ध आईसीआई पुरस्कार मौजपुर को मजलिस पार्क से जोड़ने वाले काॅरिडोर के लिए 'देश में उत्कृष्ट प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना पुरस्कार' श्रेणी में दिया गया है।
पुरस्कार डीएमआरसी को दिसंबर 2025 में हैदराबाद में आयोजित होने वाले पंचवर्षीय सम्मेलन एसीकॉन के दौरान औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। डीएमआरसी के मुताबिक मौजपुर-मजलिस पार्क काॅरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार का एक प्रमुख हिस्सा है।
यह कॉरिडोर मौजूदा पिंक लाइन के विस्तार के रूप में कार्य करता है। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह भारत की पहली सर्कुलर रिंग मेट्रो लाइन बन जाएगी, जिससे राजधानी में कनेक्टिविटी और शहरी गतिशीलता में वृद्धि होगी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली से भी ज्यादा यूपी के इस शहर की हवा हुई खराब, सांस लेने पर फेफड़ों तक पहुंच रहे प्रदूषण के बारीक कण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।