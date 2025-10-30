प्रदूषण से मुकाबले को 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का आदेश, GRAP-3 लागू होने पर इनकी संख्या हो जाएगी 60

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रदूषण के बढ़ते लेवल के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियम लागू होने के बाद डीएमआरसी प्रबंध निदेशक डाॅ. विकास कुमार ने दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों पर तैयारियों का जायजा। उन्होंने फेज-चार के निर्माणाधीन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-आरके आश्रम मार्ग काॅरिडोर के एक हिस्से का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। ग्रैप-दो लागू होने के मद्देनजर उन्होंने परिचालन टीम को कार्यदिवसों में अधिक यात्री क्षमता प्रदान करने के लिए काॅरिडोर पर 40 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्देश दिया था।

इसका उद्देश्य लोगों को अपने वाहनों के बजाय मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। उन्होंने आने वाले दिनों में ग्रैप-थ्री लागू किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त फेरों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 करने का भी निर्देश दिया है।