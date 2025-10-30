प्रदूषण से मुकाबले को 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का आदेश, GRAP-3 लागू होने पर इनकी संख्या हो जाएगी 60
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर डीएमआरसी ने ग्रैप के तहत निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरिडोर पर 40 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश दिए गए हैं, और ग्रैप-3 लागू होने पर इनकी संख्या 60 तक बढ़ाई जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं और अन्य उपाय किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रदूषण के बढ़ते लेवल के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियम लागू होने के बाद डीएमआरसी प्रबंध निदेशक डाॅ. विकास कुमार ने दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों पर तैयारियों का जायजा।
उन्होंने फेज-चार के निर्माणाधीन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-आरके आश्रम मार्ग काॅरिडोर के एक हिस्से का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। ग्रैप-दो लागू होने के मद्देनजर उन्होंने परिचालन टीम को कार्यदिवसों में अधिक यात्री क्षमता प्रदान करने के लिए काॅरिडोर पर 40 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्देश दिया था।
इसका उद्देश्य लोगों को अपने वाहनों के बजाय मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। उन्होंने आने वाले दिनों में ग्रैप-थ्री लागू किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त फेरों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 करने का भी निर्देश दिया है।
डीएमआरसी निर्माण कार्य के प्रारंभ से ही अपने निर्माण स्थलों पर कई कदम उठाए हैं ताकि निर्माण कार्यों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के मौजूदा बढ़े हुए स्तर में और बढ़ावा न हो।
निर्माण स्थलों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव, वाहनों को शहर की सड़कों पर आने से पहले उनके पहियों को धोना, सभी निर्माण सामग्री को ठीक से ढ़कना और सभी निर्माण और डिमोलिशन कचरे का सही निपटान और रीसाइक्लिंग करना, डीएमआरसी द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं।
निर्माण स्थलों पर 82 एंटी स्माॅग गन लगाई गई हैं। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रबंध निदेशक ने व्हील वाशिंग सुविधाओं व एंटी-स्माग गन के काम का भी जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली।
