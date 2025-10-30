Language
    दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर अमृत भारत एक्सप्रेस से टकराया मवेशी, फिर क्या हुआ?

    By Shashank Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:35 PM (IST)

    अछल्दा के पास दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर, अमृत भारत एक्सप्रेस से एक मवेशी टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह 11:14 बजे हुई, जिसके बाद ट्रेन को 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। लोको पायलट ने इंजन की जांच की और अवशेषों को हटाया, जिसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। रेल कर्मियों ने ट्रैक को साफ किया।

    संवाद सूत्र, अछल्दा। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन के पूर्वी होम सिग्नल के आगे गांव ईनायतपुर के सामने गुरुवार सुबह 11:14 एक मवेशी दिल्ली जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस से टकरा गया। जिससे उसकी मौत हो गई। लोको पायलट ने होम सिग्नल के पहले ट्रेन को रोका और इंजन को जांचा। इंजन के बंफर हाइट में फंसे अवशेषों को निकाला और 10 मिनट बाद गंतव्य के लिए रवाना हुई।

    दिल्ली-हवाड़ा रेलमार्ग पर स्थित गांव इनायतपुर के सामने रेलवे ट्रैक पार करते समय अप ट्रैक पर गुरुवार सुबह करीब 11:14 बजे अमृत भारत एक्सप्रेस के सामने मवेशी आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को जानकारी दी और ट्रेन को होम सिग्नल के पास रोका और इंजन में फंसे मवेशी के अवशेषों को हटाया। तब जाकर ट्रेन 11:24 बजे अपने पर गंतव्य को रवाना हुई। रेल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक पर पड़े मवेशी के अवशेषों को हटाया गया।