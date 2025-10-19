Language
    दीपावली के लिए पुलिस ने की विशेष तैयारी, कड़ी नजर के साथ ट्रैफिक डायवर्जन; एडवायजरी-हरित पटाखों का करें इस्तेमाल

    By Shashi Thakur Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    दीपावली के अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लोगों से हरित पटाखों का उपयोग करने का आग्रह किया गया है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस हर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने की विशेष तैयारी ताकि दीपावली रहे सुरक्षित। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली के पावन अवसर पर दिल्ली पुलिस ने दिल्लीवासियों से एक सुरक्षित, शांत और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने की अपील की है। पुलिस ने शहर के नागरिकों से त्योहार के दौरान सुरक्षा, पटाखों के इस्तेमाल और यातायात नियमों के पालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

    आपात स्थितियों में डायल करें 112

    दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वह केवल 'नीरी' मार्क क्यूआर कोड वाले 'हरित पटाखों' का ही इस्तेमाल करें और कूरियर या अन्य डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से पटाखों की खरीद से बचें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल नियमों का पालन करते हुए ही शांत और सुरक्षित दीवाली मनाएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तुरंत 112 पर दें।

    यातायात सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी

    दिल्ली पुलिस प्रवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर यातायात सुरक्षा को लेकर एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी 21 अक्टूबर तक दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे के बीच लागू रहेगी। यातायात पुलिस ने विशेष रूप से चांदनी चौक, उसके आसपास के बाजारों और अन्य प्रमुख मार्गों पर विशेष यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं ताकि त्योहारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

    बस और वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध

    जारी एडवाइजरी के अनुसार दरियागंज की ओर से नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ आने वाली डीटीसी सहित सभी बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को टी- पाइंट सुभाष मार्ग से शांति वन की ओर डायवर्ट किया जाएगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आने वाले वाहनों और लोथियन रोड की तरफ से आने वाले वाहनों को छत्ता रेल के पास से सलीमगढ़ बायपास की ओर मोड़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शांति वन चौक, दिल्ली गेट चौक और जीपीओ चौक जैसे प्रमुख चौराहों पर भी अतिरिक्त डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।

    प्रदूषण रहित वाहनों के लिए भी 'नो-एंट्री'

    यातायात पुलिस के मुताबिक 'नो-एंट्री' केवल मोटर वाहनों तक ही सीमित नहीं है। ई-रिक्शा, आटो-रिक्शा और साइकिल रिक्शा को भी छत्ता रेल चौक और टी-पाइंट सुभाष मार्ग से नेताजी सुभाष मार्ग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया।

    पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान

    यातायात पुलिस ने नागरिकों से सड़कों के किनारे या अनधिकृत स्थानों पर वाहनों को खड़ा न करने की अपील की है। पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान परेड ग्राउंड (एन एस मार्ग), एएसआई (निशात राज मार्ग), दंगल मैदान (एस पी एम मार्ग), और ओमैक्स माल पार्किंग (एच सी सेन रोड) पर बने पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

    भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बढ़ाई सुरक्षा

    दीपावली को देखते हुए दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग सहित अन्य भीड़- भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक केंद्रों पर बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली के सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ सीएपीएफ कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जो लोगों की हेंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से विस्तृत जांच के बाद ही बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश दे रहे है।

    नागरिकों से विनम्र अपील

    दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी निवासियों, यात्रियों और आगंतुकों से विनम्रता और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करने से बचने और मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। पैदल यात्रियों को केवल फुटपाथों और निर्धारित क्रासिंग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस का मानना है कि इस आनंदमय त्योहार पर नागरिकों का सहयोग ही हम सबके लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगा।

