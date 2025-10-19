Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'गर्भ में पल रहा बच्चा मेरा है, तेरे पति का नहीं', दिल्ली में गर्भवती महिला और पूर्व लिव-इन पार्टनर की हत्या

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    दिल्ली में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी। आरोपी ने दावा किया कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका है, न कि उसके पति का। इसी विवाद के चलते उसने महिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान महिला के पति ने आरोपी लिव-इन पार्टनर को उसी चाकू से गोद डाला। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर, सौजन्य- Meta AI

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर झगड़े में शनिवार देर रात मध्य जिला के नबी करीम इलाके में चाकू से गोदकर महिला समेत दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों के नाम शालिनी और आशु है। घटना में शालिनी के पति आकाश पर भी चाकू से वार करने पर वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शालिनी की मां के बयान पर हत्या व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मध्य जिला, निधिन वाल्सन के मुताबिक आशु उर्फ शैलेंद्र, अमरपुरी, नबी करीम और शालिनी, बगीचा प्रताप नगर, नबी करीम इलाके की रहने वाली थी।

    Delhi Police van (1)

    क्या है पूरा मामला?

    आकाश भी बगीचा प्रताप नगर का रहने वाला है। आशु व आकाश दोनों नबी करीम थाने के घोषित अपराधी हैं। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 18 अक्टूबर की रात करीब 10.15 बजे आकाश अपनी पत्नी शालिनी के साथ सास शीला से मिलने कुतुब रोड, नबी करीम स्थित ससुराल आया था।

    उसी समय आशु भी आकाश के ससुराल आ गया और उसने आकाश पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन आकाश मौके से भाग गया। उसी दौरान आशु की नजर पास में ई-रिक्शा में बैठी शालिनी पर पड़ने पर उसने उसके पास जाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया।

    पत्नी पर बुरी तरह से चाकू से वार करते देख आकाश हिम्मत जुटाकर मौके पर आ गया और उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की। इसपर आशु ने आकाश पर भी चाकू से वार करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच कुछ देर खूब गुत्थम गुत्थी चलती रही।

    इस दौरान आकाश ने आशु से चाकू उस पर भी वार कर दिया। घायल होकर दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आकाश और शालिनी को शालिनी के भाई रोहित ने इलाज के लिए लोक नायक अस्पताल पहुंचा दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आशु को भी उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने आशु और शालिनी को मृत घोषित कर दिया। आकाश का इलाज चल रहा है।

    महिला की मां ने बताई हत्या की वजह

    शालिनी की मां शीला ने पुलिस को बताया कि आकाश और शालिनी की कुछ साल पहले शादी हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। शालिनी फिर गर्भवती थी। उसका आशु के साथ संबंध था और जब आकाश के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। तब वह दिल्ली से बाहर आशु के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रही थी।

    कुछ समय पहले उसने आकाश से सुलह कर ली और आशु को छोड़ दिया था। इसी बात से आशु नाराज था। वह शालिनी के गर्भ में पल रहे शिशु का पिता होने का दावा कर रहा था। इस बात को लेकर आशु और आकाश के बीच कई बार विवाद हो चुका था।