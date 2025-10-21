हर वर्ष दीपावली पर बढ़ती जा रहीं आग लगने की घटनाएं, पुलिस हेल्पलाइन पर आई कॉल्स की संख्या ने उठाए कई सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में दीपावली के अवसर पर आग लगने की घटनाएं अधिक सामने आती हैं। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट से मिली छूट के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। ऐसे में पटाखा जलाने से आग लगने की घटनाएं भी अधिक सामने आईं। दमकल विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दीपावली पर दिल्ली में आग लगने की कुल 399 काॅल्स मिलीं, जो कि बीते वर्ष 318 दर्ज की गई थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गनीमत रही कि इस बार होने वाली घटनाओं में आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। अलग-अलग जगह लगी आग के दौरान दमकल कर्मियों ने एक मासूम समेत कुल नौ लोगों को सुरक्षित बचाया है। अलबत्ता जनकपुरी में आग पर काबू पाने के दौरान कीर्ति नगर दमकल केंद्र के दो जवान गौरव और नरेश मामूली रूप से झुलस गए।

दमकल विभाग के डिप्टी फायर चीफ एके मलिक के मुताबिक, दमकल विभाग ने दीपावली से पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं और त्योहार के अवसर पर सभी दमकलकर्मियों की छुट्टियां भी रद कर दी गई थीं। इसके साथ ही सभी वाहनों को भी पहले ही मुस्तैद कर दिया गया था। इस दौरान जनकपुरी, रूपनगर, संजय गांधी ट्रासपोर्ट नगर समेत कुछ एक जगहों पर बड़ी आग लगी। इन सब पर समय रहते काबू पा लिया गया। किसी भी जगह कोई हताहत नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि छोटी दीपावली के दिन रविवार रात 12 बजे से मंगलवार सुबह छह बजे (30 घंटे के दौरान) के बीच आग लगने की 399 काॅल्स मिलीं। दीपावली के दिन सोमवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह छह (12 घंटे के दौरान) के बीच आग लगने की 283 काल्स मिली थीं।

यानी हर घंटे आग लगने की लगभग 24 काॅल मिलीं।

दीपावली वाली रात 12 बजे से सुबह छह बजे (छह घंटे के दौरान) की बात करें तो 130 काल यानी हर घंटे 22 काल मिलीं। हर काल पर समय रहते रिस्पोंस किया गया। ऐसे में आग लगने की कोई बड़ी घटना नहीं हुईं। दिल्ली फायर सर्विस ने लोगों से पटाखे और दीए जलाते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।