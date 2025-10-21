दीपावली में पिता से झगड़ा, बदले में ली मासूम की जान; नरेला में 5 साल के बच्चे की हत्या कर फरार हुआ आरोपी
दिल्ली के नरेला में दीपावली पर हुए विवाद के बाद एक आरोपी ने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बच्चा आरोपी के परिवार का परिचित था। वारदात के बाद आरोपी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र के न्यू सन्नौठ कालोनी में एक पांच वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दीपावली की रात बच्चे के पिता की लड़ाई पड़ोस में ही रहने वाले एक चालक से हुई थी। जिसका बदला लेने के लिए मंगलवार की शाम उसके पांच वर्षीय बेटे की हत्या कर दी।
आरोपित चालक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। नरेला थाना पुलिस और फारंसिक टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी।
