दिल्ली: समाज कल्याण विभाग में 758 नई भर्तियां, दिव्यांग केंद्रों को मिलेगा पर्याप्त स्टाफ 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अपने पांच आवासीय केंद्रों में रहने वाले बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल को बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन केंद्रों के लिए समाज कल्याण विभाग के तहत 758 नए पदों को मंजूरी दी है।

एक अधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि इस कदम का मकसद रोहिणी के आशा किरण गृह परिसर के साथ ही नरेला, नजफगढ़, जेल रोड और दल्लूपुरा स्थित अन्य केंद्रों में रहने वालों के लिए सेवाओं में सुधार करने के साथ ही पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराना है।

इन पदों पर भर्ती की मिली मंजूरी सर्कुलर में दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से मंजूर किए गए पदों में अधीक्षक के दो, कल्याण अधिकारियों के 14, मैट्रन या गृहस्वामियों के 16 और गृहस्वामियों या देखभाल करने वालों के 450 पद शामिल हैं। इतना ही नहीं 189 कार्यवाहक पद, रसोइयों के 11 पद, रसोई सहायकों के 40 और धोबियों के 11 पद भी मंजूर किए गए हैं।

प्रबंधन में होगी आसानी एक अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए शिल्प प्रशिक्षकों के लिए 12 पद, उच्च श्रेणी लिपिक (वरिष्ठ सहायक) के लिए चार और निम्न श्रेणी लिपिक (कनिष्ठ सहायक) के लिए 5 पद मंजूर किए हैं। दिल्ली सरकार के इस फैसले से गृहों के प्रबंधन में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।