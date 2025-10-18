Language
    दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेनों का सही नहीं 'मुहूर्त', विशेष ट्रेनों की लेटलतीफ चाल से यात्री हो रहे परेशान

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनें अक्सर देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। 15 से 27 अक्टूबर तक 370 से अधिक फेरे लगने थे, पर संरक्षा कार्य और अन्य कारणों से ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं। यात्रियों को पेयजल और खानपान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्री के निर्देशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विशेष ट्रेनों के 370 से अधिक फेरे लगेंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होता है। इसके बाद भी उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। अधिकांश त्योहार विशेष ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई घंटे के विलंब से वह गंतव्य पर पहुंचती हैं।

    रेल मंत्री ने अधिकारियों को त्योहार विशेष ट्रेनों को समय से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर संरक्षा कार्य व अन्य कारणों से ट्रेनें लेट हो रही हैं। यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    दिल्ली-गया विशेष (03698) बृहस्पतिवार को पुरानी दिल्ली से लगभग तीन घंटे के विलंब से रवाना हुई और11 घंटे से अधिक देरी से गया पहुंची। शुक्रवार को नई दिल्ली से रवाना हुई हावड़ा त्योहार विशेष (04452) ढाई घंटे, भागलपुर त्योहार विशेष ( 04458) चार घंटे, हजरत निजामुद्दीन-पटना विशेष (04094) पांच घंटे के विलंब से अपने गंतव्य पर पहुंची। वापसी की ट्रेनें भी विलंब से दिल्ली पहुंच रही हैं।

    शनिवार को मानसी- नई दिल्ली विशेष (04453) साढ़े आठ घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली विशेष (04449) 13 घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569) आठ घंटे, बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563) हावड़ा-नई दिल्ली विशेष (04451) दो घंटे, जय नगर-अमृतसर हमसफर विशेष (04651), गोरखपुर-जोधपुर पूजा विशेष (04830) साढ़े चार घंटे, राजेंद्र नगर-हजरत निजामुद्दीन एसी विशेष (04093) 12 घंटे के विलंब से चल रही हैं। कई अन्य ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं।

    देरी से ट्रेनें चलने के कारण यात्रियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेयजल से लेकर खानपान की समस्या होती है। सफाई व्यवस्था भी सही नहीं रहती है।

