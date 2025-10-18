दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेनों का सही नहीं 'मुहूर्त', विशेष ट्रेनों की लेटलतीफ चाल से यात्री हो रहे परेशान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विशेष ट्रेनों के 370 से अधिक फेरे लगेंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होता है। इसके बाद भी उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। अधिकांश त्योहार विशेष ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई घंटे के विलंब से वह गंतव्य पर पहुंचती हैं।

रेल मंत्री ने अधिकारियों को त्योहार विशेष ट्रेनों को समय से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर संरक्षा कार्य व अन्य कारणों से ट्रेनें लेट हो रही हैं। यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली-गया विशेष (03698) बृहस्पतिवार को पुरानी दिल्ली से लगभग तीन घंटे के विलंब से रवाना हुई और11 घंटे से अधिक देरी से गया पहुंची। शुक्रवार को नई दिल्ली से रवाना हुई हावड़ा त्योहार विशेष (04452) ढाई घंटे, भागलपुर त्योहार विशेष ( 04458) चार घंटे, हजरत निजामुद्दीन-पटना विशेष (04094) पांच घंटे के विलंब से अपने गंतव्य पर पहुंची। वापसी की ट्रेनें भी विलंब से दिल्ली पहुंच रही हैं।