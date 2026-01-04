दिल्ली के मॉडल टाउन में ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दबाने से दिव्यांग की गई जान, ड्राइवर हो गया फरार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। माॅडल टाउन थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की देर रात एक नौसिखिए ने कार बैक करते समय ब्रेक की जगह एस्केलेटर दबा दिया, जिससे कुछ दूरी पर कुर्सी पर बैठे दिव्यांग सुरक्षाकर्मी को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुरक्षाकर्मी गिरते ही कार के नीचे आ गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपित चालक फरार होने के लिए कार को आगे-पीछे करने लगा। गंभीर चोट लगने के कारण सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई।

पुलिस कार चालक का पता लगा रही इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर मौके से कार जब्त कर ली है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक कार तिलक नगर में रहने वाला नरेंद्र सिंह की है। पुलिस कार चालक का पता लगा रही है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक जसपाल सिंह संगम पार्क के राणा प्रताप बाग में पत्नी, मां, एक बेटी और एक बेटा के साथ रहते थे। एक हाथ व एक पैर लकवाग्रस्त है। जसपाल परिवार की गुजर बसर के लिए 13 वर्ष से माॅडल टाउन स्थित गुरु नानकदेव प्याऊ गुुरुद्वारा के पास गुरु तेगबहादुर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में सुरक्षाकर्मी थे। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को इस हादसे के बारे में 31 दिसंबर की रात करीब 2:30 बजे जानकारी मिली।

सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल से आरोपित कार जब्त कर ली। पुलिस ने इसकी जानकारी एफएसएल टीम को दी। सूचना पर पहुंची टीम ने कई साक्ष्य एकत्र किए। वहीं, पुलिस के अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि घायल की मौत हो गई है।

गुरुद्वारे के पास कुर्सी पर बैठे थे जसपाल प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे की रात को जसपाल गुरुद्वारे के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नीचे फंसे शख्स को देख चालक कार को भगाने के चक्कर में आगे पीछे करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपित कार छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस ने बताया कि सियाज कार ने सुरक्षाकर्मी को टक्कर मार थी। कार के मालिक की पहचान नरेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। हादसे के समय कार कौन चला रहा था, पुलिस इसकी जांच कर रही है।