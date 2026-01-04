Language
    पूर्वी दिल्ली में रिटायर्ड शिक्षक दंपती की हत्या से हड़कंप, चेहरे पर मास्क लगाए फ्लैट में घुसता दिखा संदिग्ध

    By Paras Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:03 PM (IST)

    राम नगर में बुजुर्ग दंपती के घर के बाहर जांच के दौरान पुलिस : जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रामनगर में दिल्ली के सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक व उनकी पत्नी की शनिवार रात घर के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग शिक्षक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। दोनों के शव फ्लैट के दो अलग-अलग कमरों में पड़े मिले हैं। मृतकों की पहचान वीरेंद्र बंसल (75) और इनकी पत्नी प्रवेश (65) के रूप में हुई है। वारदात के वक्त दंपती फ्लैट में अकेले थे। आधी रात को जब बेटा घर पर आया तो हत्या का पता चला।

    मास्क लगाए फ्लैट में जाता दिखा संदिग्ध

    वारदात की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। दंपती की शादीशुदा बेटी ने दावा किया है कि उनकी मां के सोने के गहने गायब हैं। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जाहिर की है।

    मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फ्लैट में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसके चलते पुलिस ने बेटे को रात से ही हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक व्यक्ति मास्क लगाकर फ्लैट में जाता हुआ नजर आ रहा है।

    पत्नी और बेटे के साथ रहते थे वीरेंद्र

    वीरेंद्र बंसल अपने परिवार के साथ रामनगर एक्सटेंशन में चौथी मंजिल पर बने फ्लैट में पत्नी व अविवाहित बेटे वैभव के साथ रहते थे। इनकी शादीशुदा बेटी एकता बंसल मेरठ में रहती है, जो पेशे से शिक्षिका है। दंपती बीमार रहते थे। 15 वर्ष पहले वीरेंद्र बंसल ज्योति नगर स्थित राजकीय सर्वाेदय विद्यालय से टीजीटी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनका बेटा वैभव घोंडा क्षेत्र में जिम ट्रेनर है। वह शेयर ट्रेडिंग भी करता है।

    परिवार की नहीं है किसी से रंजिश

    वैभव ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम को वह जिम गया था। माता-पिता घर पर ही थे। रात करीब 12 बजे वह जिम से लौटा तो दरवाजा बंद था। उसने चाबी से दरवाजा खोला और फ्लैट के अंदर गया तो मां एक कमरे में फर्श पर अचेत हालत में पड़ी थीं। दूसरे कमरे में बेड पर पिता पड़े थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने शोर मचाया तो आस-पास के पड़ोसी जमा हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रात में ही उसने अपनी बहन एकता को वारदात की सूचना दी। एकता का कहना है परिवार की किसी से रंजिश नहीं है। मां के गहने गायब हैं।

    'काॅल डिटेल भी निकाली जा रही'

    "इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल की काॅल डिटेल भी निकाली जा रही है। गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एक कैमरे की फुटेज में मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति फ्लैट में जाता हुआ नजर आया है। उसकी पहचान की जा रही है। हो सकता है किसी ने रंजिश में दंपती की हत्या की हो।"

    -प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त।

