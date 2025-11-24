जब अपने प्रशंसकों के लिए कार से ही दिल्ली से बुलंदशहर जाने को बेताब हो गए थे धर्मेंद्र, चहेतों का रखते पूरा ध्यान
अभिनेता धर्मेंद्र अपने प्रशंसकों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। एक बार, जब उन्हें पता चला कि उनके कुछ प्रशंसक बुलंदशहर में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए कार से जाने को बेताब हो गए। धर्मेंद्र हमेशा अपने प्रशंसकों का ध्यान रखते थे और उनके प्रति आभार व्यक्त करते थे। यह घटना उनके प्रशंसकों के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है।
नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। प्यार से भरा इंसान, जिसके भीतर अपने हर प्रशंसकों के लिए दिल में इज्जत और बेपनाह मोहब्बत थी। यह उतना कि एक बार वह अपने चाहने वालों के बुलावे पर कार से दिल्ली से बुलंदशहर जाने को लेकर बेताब हो गए थे। यह कोई वर्ष 2019 की बात होगी तब धर्मेंद्र 83 वर्ष के थे। उस उम्र में भी वह अपने प्रशंसकों के लिए करीब 150 किमी की कार से यात्रा करने को लेकर तैयार थे, लेकिन उन्हें किसी तरह उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रोका गया।
पौत्र के फिल्म प्रमोशन में थे मौजूद
यह प्रसंग याद करते हुए फिल्मों के प्रमोशन से जुड़े शैलेष गिरी बताते हैं कि यह बात धर्मेंद्र के पोते करण देओल की फिल्म 'पल पल दिल के पास' के प्रमोशन को लेकर धर्मेंद्र कुमार के दिल्ली प्रवास के दिन की है।
शैलेष बताते हैं कि तब वह एक दिन के लिए ही दिल्ली आए थे, लेकिन आने से पहले किसी प्रशंसक को बुलंदशहर भी आने का वादा कर दिया था। तब उन्हें लगा था कि बुलंदशहर, दिल्ली से सटा ही होगा। जहां वह जाकर जल्द लौट आएंगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि बुलंदशहर करीब 80 किमी दूर है और आने-जाने 150 किमी से अधिक के सफर में पांच से छह घंटे लग जाएंगे, उसमें भी शाम हो गई थी।
जाने की जिद पर अड़े रहे
तब भी धर्मेंद्र चिंतित थे और वहां जाने को लेकर बेताब थे। शैलेष बताते हैं कि वह तब कह रहे थे कि उनसे मिलने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। उनके आगमन को लेकर बुलंदरशहर में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि नहीं जाएंगे तो उनके चाहने वालों को निराशा होगी, लेकिन काफी कहने पर वह माने और उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए उनके प्रशंसकों को यहीं से संदेश भेजा गया।
हर प्रशंसक का रखते थे ख्याल
कैमरे के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने अभिनय से मोहित करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र में कैमरे की गजब की समझ थी। वह इंटरव्यू या किसी आयोजन में ऐसे स्थान पर बैठने पर जोर देते थे, जहां से उनका चेहरा बेहतर तरीके से दिखे।
इसी तरह प्रशसंकों का भी पूरा ख्याल रखते थे। शैलेष गिरी बताते हैं कि एक बार उनकी प्रशंसक ने फोटो लेने का आग्रह किया तो उन्होंने इंतजार करने को कहा। फिर खाली होने पर उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब यहां प्रकाश ठीक है। दोनों की फोटो अच्छी आएगी।
