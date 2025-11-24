Language
    बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को दिल्ली के गुज्जर दोस्त ने दिया था खास तोहफा, पढ़ें स्टारडम संग किसानी जीवन की दास्तां

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को उनके दिल्ली के एक गुज्जर मित्र ने एक अनमोल तोहफा दिया। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर जितना ऊँचा रहा, उतना ही गहरा नाता उनका किसानी जीवन से भी रहा है। उन्हें उनके दोस्त ने एक घोड़ा भेंट किया, जो दोस्ती का प्रतीक था। धर्मेंद्र का जीवन स्टारडम और सादगी का मिश्रण है।

    फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। इसी के साथ एक शानदार अभिनेता का इस नश्वर लोकमंच पर निभाया जा रहा किरदार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यूं तो इस नामी हस्ती को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बहुतों ने बहुत कुछ दिया भी होगा लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक दिल्ली वाले मित्र के दिए तोहफे का जिक्र इंटरनेट मीडिया पर किया था। उक्त पोस्ट में उनकी भावुकता झलक रही थी।

    ही-मैन को पसंद थी खेती-किसानी

    बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र का फिल्मी करियर वर्ष 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से शुरू हुआ था। फिल्मी जगत की चकाचौंध में सबकुछ हासिल करने के बाद भी वे किसान का जीवन जीना काफी पसंद करते थे।

    यही कारण है कि सफलता के तमाम तमगे अर्जित करने के बाद उन्होंने अपने सुकून के लिए लोनावाला में एक 100 एकड़ का फार्म हाउस बनवाया था। जहां वे खेती करते थे। बाग-बगीचों की सैर करते थे। गाय एवं घोड़े सहित अन्य पशुओं को पालते थे। इन्हीं पशुधन में से एक तोहफे को देखकर उन्हें दिल्ली वाले एक मित्र की याद आती थी।

    दिल्ली के दोस्त ने देखी दिलचस्पी और...

    300 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को मोहित करने वाले धर्मेंद्र भले ही सफलता के शीर्ष पर काबिज थे, फिर भी उनके भीतर का एक किसान का दिल धड़कता था। वे खेती-किसानी और पशुपालन से प्रेम करते थे। बहुचर्चित फिल्मी सितारे की इसी दिलचस्पी को देखते हुए दिल्ली में रहने वाले उनके एक गुज्जर मित्र ने उन्हें गाय भेंट की थी। उसके गौवंशों की तस्वीर धर्मेंद्र ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर शेयर की थी।

    काफी वायरल हो गई थी पोस्ट

    दरअसल, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र देओल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे। वे अक्सर खेत, बाग और पशुओं के साथ किसानी वाली जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया करते थे। इस बीच धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी। जो काफी वायरल भी हुई थी।

    बोले-बछड़ों की दादी मां

    उस पोस्ट में धर्मेंद्र ने अपने एक दिल्ली में रहने वाले गुज्जर दोस्त से मिले तोहफे से जुड़ी कहानी शेयर की थी। फोटो में वह बछड़े को घास खिलाते हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, ''दोस्तों, मुझे ये गायें न सिर्फ अपने दूध के लिए, बल्कि अपने खूबसूरत रूप के लिए भी बहुत पसंद हैं। दिल्ली के एक गुज्जर दोस्त ने मुझे इन प्यारे बच्चों की दादी मां तोहफे में दी थीं।"

    ऐसे ही अनेक यादों के साथ 89 वर्ष की आयु में दिवंगत होने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र अब अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

