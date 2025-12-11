Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिने सितारा धर्मेंद्र को दी अंतिम विदाई: गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम रेखा एवं कंगना ने किया याद

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें कई राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, रेखा गुप्ता और कंगना रनौत जैस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को गुरुवार को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और दिग्गज खलनायक अभिनेता रंजीत सहित कई नेता और फिल्मी सितारे उपस्थित रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचीं। सभा में धर्मेंद्र के जीवन और सिनेमा को दी गई उनकी अमर देन को याद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें