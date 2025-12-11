Air Pollution: दिल्ली फिर बनी गैस चैंबर, AQI 307 पहुंचा; आने वाले दिनों में कैसा रहेगा हाल?
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दो दिन की राहत के बाद, गुरुवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से "बहुत खराब" कैटेगरी में चली गई। 24 घंटे का एवरेज AQI 307 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के 259 से कम है। इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली का AQI 48 पॉइंट बढ़ गया है। शहर के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 25 ने एयर क्वालिटी को "बहुत खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया।
CPCB के SAMEER ऐप पर रोहिणी में सबसे ज़्यादा AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, शनिवार तक एयर क्वालिटी "बहुत खराब" रहने की उम्मीद है।
मानकों के अनुसार, हवा तभी स्वस्थ मानी जाती है, जब PM 10 प्रदूषकों का स्तर 100 से कम और PM 2.5 का स्तर 60 से कम हो। CPCB के अनुसार, गुरुवार दोपहर एक बजे दिल्ली-NCR की हवा में PM 10 का औसत स्तर 275 और PM 2.5 का औसत स्तर 150 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। इसका मतलब है कि दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषक कणों का औसत स्तर ढाई गुना ज्यादा है।
IITM पुणे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, गुरुवार को प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टेशन का था, जो 16.6 प्रतिशत था। इसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों से 8.3 प्रतिशत, निर्माण कार्य से 2.2 प्रतिशत और आवासीय स्रोतों से चार प्रतिशत का योगदान रहा। NCR में, झज्जर ने शहर के प्रदूषण लोड में 18 प्रतिशत का योगदान दिया, इसके बाद रोहतक में 5.8 प्रतिशत, सोनीपत में 2.7 प्रतिशत, भिवानी में 3.9 प्रतिशत और गुरुग्राम में 1.9 प्रतिशत रहा।
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|जहांगीरपुरी
|366
|गंभीर (Severe)
|रोहिणी
|372
|गंभीर (Severe)
|अशोक विहार
|358
|गंभीर (Severe)
|बवाना
|358
|गंभीर (Severe)
|DTU
|358
|गंभीर (Severe)
|नेहरू नगर
|351
|बहुत खराब (Very Poor)
|वज़ीरपुर
|340
|बहुत खराब (Very Poor)
|आनंद विहार
|338
|बहुत खराब (Very Poor)
|चांदनी चौक
|338
|बहुत खराब (Very Poor)
|अलीपुर
|336
|बहुत खराब (Very Poor)
|ITO
|334
|बहुत खराब (Very Poor)
