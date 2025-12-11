Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Air Pollution: दिल्ली फिर बनी गैस चैंबर, AQI 307 पहुंचा; आने वाले दिनों में कैसा रहेगा हाल?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    दो दिन की राहत के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई है। 24 घंटे का औसत AQI 307 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन 259 था। CPCB क ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो दिन की राहत के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई है। जागरण

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दो दिन की राहत के बाद, गुरुवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से "बहुत खराब" कैटेगरी में चली गई। 24 घंटे का एवरेज AQI 307 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के 259 से कम है। इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली का AQI 48 पॉइंट बढ़ गया है। शहर के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 25 ने एयर क्वालिटी को "बहुत खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CPCB के SAMEER ऐप पर रोहिणी में सबसे ज़्यादा AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, शनिवार तक एयर क्वालिटी "बहुत खराब" रहने की उम्मीद है।

    मानकों के अनुसार, हवा तभी स्वस्थ मानी जाती है, जब PM 10 प्रदूषकों का स्तर 100 से कम और PM 2.5 का स्तर 60 से कम हो। CPCB के अनुसार, गुरुवार दोपहर एक बजे दिल्ली-NCR की हवा में PM 10 का औसत स्तर 275 और PM 2.5 का औसत स्तर 150 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। इसका मतलब है कि दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषक कणों का औसत स्तर ढाई गुना ज्यादा है।

    IITM पुणे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, गुरुवार को प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टेशन का था, जो 16.6 प्रतिशत था। इसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों से 8.3 प्रतिशत, निर्माण कार्य से 2.2 प्रतिशत और आवासीय स्रोतों से चार प्रतिशत का योगदान रहा। NCR में, झज्जर ने शहर के प्रदूषण लोड में 18 प्रतिशत का योगदान दिया, इसके बाद रोहतक में 5.8 प्रतिशत, सोनीपत में 2.7 प्रतिशत, भिवानी में 3.9 प्रतिशत और गुरुग्राम में 1.9 प्रतिशत रहा।

    🚨 दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके – लाइव AQI (11 दिसंबर 2025)
    इलाका AQI श्रेणी
    जहांगीरपुरी 366 गंभीर (Severe)
    रोहिणी 372 गंभीर (Severe)
    अशोक विहार 358 गंभीर (Severe)
    बवाना 358 गंभीर (Severe)
    DTU 358 गंभीर (Severe)
    नेहरू नगर 351 बहुत खराब (Very Poor)
    वज़ीरपुर 340 बहुत खराब (Very Poor)
    आनंद विहार 338 बहुत खराब (Very Poor)
    चांदनी चौक 338 बहुत खराब (Very Poor)
    अलीपुर 336 बहुत खराब (Very Poor)
    ITO 334 बहुत खराब (Very Poor)