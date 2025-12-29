Language
    कोहरे ने रोकी उड़ानों की रफ्तार; IGI एयरपोर्ट पर संचालन पूरी तरह ठप; एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया। सुबह विजिबिलिटी 50-125 मीटर रहने से 50 से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी सोमवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। घना कोहरा होने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई, IGI) पर विमानों का संचालन को पूरी तरह ठप हो गया।

    बताया गया कि सुबह विजिबिलिटी मात्र 50-125 मीटर तक गिर गई, जिससे कैट III प्रक्रिया लागू होने के बावजूद सुबह विभिन्न एयरलाइंस की 50 से अधिक उड़ाने रद हुईं, जबकि 65 प्रतिशत डिपार्चर फ्लाइट्स में भारी देरी हुई।

    यह भी पढ़ें- IMD का रेड अलर्ट जारी, घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें 15 घंटे तक लेट; देखें पूरी लिस्ट

    कई उड़ानें जयपुर, अहमदाबाद और अन्य शहरों में डायवर्ट की गईं। एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, दूसरी ओर प्रभावित यात्री घंटों इंतजार को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाता रहे हैं।

    उधर, कोहरे के चलते ट्रनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। सोमवार को घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

