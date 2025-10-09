Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग, दिल्ली HC ने केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में बैंकों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्राइवेट बैंकों आइटीआई के दायरे में लाने की मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्राइवेट बैंक को सूचना का अधिकार के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। इस मांग को को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका में प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने का निर्देश देने और इसे सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई है। इस याचिका की सुरवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

    अदालत की ओर से याचिका पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में केंद्र सरकार और आरबीआई को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

    याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के तहत प्राइवेट बैंक से मांगी गई जानकारी देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी है।

    यह भी पढ़ें- 'चैतन्यानंद को संन्यासी वस्त्र पहनने का हक नहीं...', पुलिस की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने मांगा जवाब