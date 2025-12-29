2.6 करोड़ से दिल्ली के हेरिटेज पार्क में बनेगा ऑक्टोपस, अब झूलों के साथ जल्द होगा शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग के अजमल खां पार्क में बने हेरिटेज पार्क को अब ऑक्टोपस की थीम आधारित पार्क के तैयार होने के बाद ही मार्च में खोला जा सकता है। ऑक्टोपस पार्क बनाने के कार्य का शिलान्यास रविवार को नईदिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कर दिया है।

2.6करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क का निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा होगा। एमसीडी के अनुसार वेस्ट टू आर्ट थीम के आधार पर एमसीडी ने करोल बाग के अजमल खां पार्क में हेरिटेज पार्क बनाया था। इस पार्क का चार करोड़ की लागत से बनाया गया था। तत्कालीन सांसद मीनाक्षी लेखी ने मार्च 2024 को इसका उद्धाटन किया था, लेकिन पहले टिकट के दाम तय होने और फिर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के चलते इस पार्क को शुरू नहीं किया जा सका था।

30 फिट ऊंची कबाड़ से बनेगी आकृति

इसके बाद एमसीडी ने वेस्ट टू वंडर पार्क में बने डायनासोर पार्क की सफलता को देखते हुए यहां पर ऑक्टोपस थीम आधारित बच्चों को आकर्षित करने वाला पार्क बनाने की कल्पना को सोचा।

एमसीडी के अनुसार |ऑक्टोपस की 30 फिट ऊंची कबाड़ से आकृति बनेगी। इसमें ऑक्टोपस के हाथों व पांव में बच्चों के लिए फिसलने और लटकने वाले झूले होंगे। जो कि बच्चों का खासा आकर्षित करेंगे।

एमसीडी ने बताया कि प्ले जोन बनने से पार्क कीउपयोगिता और प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। अजमला खां पार्क वैसे तो 48 एकड़ में फैला है लेकिन इसके 4.5 एकड़ हिस्से में यह पार्क तैयार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि एमसीडी ने हेरिटेज पार्क में यूनेस्कों की सूचि में शामिल भारत की ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों की प्रतिकृतियों को कबाड़ से बनाया गया है। इसमें 200 टन के करीब पुराने लोहे की टीन, साइकिल, कारों के पूर्जों को शामिल किया गया है। साढ़े चार एकड़ भूमि में इस पार्क में कबाड़ से बनी ही प्रतिकृतियां लगाई गई हैं।