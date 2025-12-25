दिल्ली-एनसीआर में टोल नाकों पर जाम बन रहा मुसीबत, बढ़ते प्रदूषण के बीच समाधान की तलाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, वाहनों का ईंधन हवा को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारक माना जाता है वहीं दिल्ली के सभी नाकों पर टोल वसूली के नाम पर लंबा जाम लगता है।

बीते सप्ताह इसी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को टोल नाकों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। पर्यावरणविद तो इन्हें स्थायी रूप से ही हटाने की मांग करते रहे हैं। यह वास्तव में चिंताजनक है कि दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर बने टोल नाकों के कारण प्रतिदिन लंबा जाम लगता है।

जाम से जूझते हैं चालक इससे एनसीआर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को सुबह और शाम व्यस्त समय में आधे से एक घंटे तक जाम से जूझना पड़ता है। ऐसा तब है, जबकि राजधानी के 13 प्रवेश द्वारों पर टोल पर आरएफआइडी लगा दिया गया है, ताकि वाहन यहां तेजी से निकल सकें और रुकना न पड़े। फिर भी इन टोल पर भी सुबह-शाम लंबा जाम लगता है।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के प्रवेश द्वारों पर इन टोल नाकों को खत्म करने या पूरी तरह स्वचालित बनाने में कहां है बाधा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ ही ऐसे क्या ठोस उपाय किए जाएं कि मानव आधारित टोल वसूली को खत्म ही कर दिया जाए और एमसीडी की आय में भी कमी न आए। इसी की पड़ताल हमारा आज का मुद्दा है।

हां, यह सही है कि देश की राजधानी दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर बने टोल नाकों के कारण प्राय: प्रतिदिन आवागमन करने वाले सभी लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। चूंकि एनसीआर के शहरों के लोगों को अक्सर दिल्ली में किसी न किसी कार्य से, किसी मीटिंग में या किसी कार्यक्रम में आने-जाने का क्रम लगा रहता है तो राजधानी की सीमा में प्रवेश करने पर सुबह और शाम व्यस्त समय में वाहन चालकों का कीमती समय जाम में फंसने पर व्यर्थ चला जाता है।

ऐसे ही केंद्र में चार साल की अवधि के लिए केंद्रीय वित्त आयोग बनता है। इस आयोग को जितने भी स्रोतों से आय होती है, उसको संबंधित विभागों में विकास कार्यों में बांटता है। उदाहरण स्वरूप जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था तो उस समय कानून-व्यवस्था पर बड़ा धन खर्च हो रहा था।

तब केंद्रीय वित्त आयोग ने सरकार को आर्थिक नुकसान की पूर्ति के लिए विशेष कंपोनेंट दिया। कोई भी किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए विशेष कंपोनेंट दिए जाने का प्रविधान है। अब इसमें एमसीडी को यह बताना होगा कि उन्हें टोल हटाने पर वार्षिक इतना नुकसान होगा। उस नुकसान का आकलन कर केंद्रीय वित्त आयोग यह निर्णय दे सकता है कि इतनी राशि एमसीडी को जारी कर दी जाए।