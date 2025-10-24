दिल्ली-NCR क्यों बना कुख्यात अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना? चौंका देगा मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाशों का आंकड़ा
दिल्ली-एनसीआर अपराधियों के लिए पनाहगाह बन गया है, जहां विभिन्न राज्यों के बदमाश छिपने आते हैं। पुलिस ने गैंगस्टरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए धरपकड़ तेज कर दी है। इस साल दिल्ली पुलिस ने कई मुठभेड़ों में 50 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पिछले डेढ़ साल में 15 को मार गिराया है। हाल ही में रोहिणी में कुख्यात रंजन पाठक समेत चार बदमाश ढेर हुए।
राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर विभिन्न राज्यों के बदमाशों के लिए पनाहगार बनता जा रहा है। बड़ा इलाका और घनी आबादी होने के कारण विभिन्न राज्यों के बदमाश यहां सुरक्षित ठिकाना मानकर छिपने के इरादे से आते हैं।
बताया कि संबंधित राज्याें की पुलिस जब उन बदमाशों के बारे में दिल्ली-एनसीआर की पुलिस से सूचना साझा करती है तब उनके बारे में पता लगा उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टरों के हाल के वर्षों में बढ़ते आतंक को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बदमाशों की धर पकड़ तेज कर दी है। हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है।
वहीं, आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल दिल्ली पुलिस करीब 30 मामलों में आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर 50 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ में इन बदमाशों के पैरों में गोलियां लगने से वे घायल हो गए।
पिछले डेढ़ साल में दिल्ली में चार और यूपी व हरियाणा में पांच यानी कुल नौ मुठभेड़ में पुलिस 15 बदमाशों को ढेर भी कर चुकी है। करीब आठ साल बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार देर रात रोहिणी इलाके में मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात रंजन पाठक समेत उसके गिरोह के चार बदमाशों को ढेर कर दिया।
इससे पहले बड़ी कार्रवाई नौ जून 2018 को हुई थी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस समय के मोस्ट वांटेड राजेश भारती और उसके गिरोह के चार बदमाशों को फतेहपुर बेरी इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश भी घायल हो गया था। बदमाशों की तरफ से चली गोलियों में आठ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।
वारदात से कुछ दिन पहले राजेश भारती ने दक्षिण दिल्ली के एक व्यापारी को धमकी देकर एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। राजेश भारती अपने करीबी संजीव विद्रोह के साथ छत्तरपुर इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने हरियाणा से दिल्ली आया था तभी चंदनहोला, खरक गांव के पास हरियाणा नंबर की सफेद रंग की एसयूवी सवार राजेश भारती की कार को सेल की टीम ने जब रोकने के लिए इशारा किया तब बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दोनों तरफ से करीब 15 मिनट तक जमकर गोलियां चली थी।
मुठभेड़ में राजेश भारती, उसका साथी संजीव विद्रोह, उमेश डान समेत चार बदमाशों की मौत हो गई थी। जींद के रहने वाले राजेश भारती पर एक लाख का इनाम था। उसपर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मुकदमें दर्ज थे। उस गिरोह का कई राज्यों में खौफ था
मुठभेड़ में मारे गए बदमाश
- 16 मई 2024: हिमांशु भाऊ गिरोह के बदमाश अजय उर्फ गोली को स्पेशल सेल ने शाहबाद डेरी इलाके में ढेर कर दिया। तिलक नगर के फ्यूजन कार शोरूम में फायरिंग मामले में वह वांछित था, जिसमें पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी।
- 12 जुलाई 2024: राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या के मामले में वांछित भाऊ गिरोह के आशीष उर्फ लालू, विकास उर्फ छोटा और सन्नी गुर्जर को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर सोनीपत में मार गिराया।
- 23 नवंबर 2024: गोविंदपुरी में रात्रि गश्त के दौरान सिपाही किरण पाल की हत्या के मुख्य आरोपित राघव उर्फ राकी को स्पेशल सेल से संगम विहार में मुठभेड़ में मार गिराया।
- 14 दिसंबर 2024: मेरठ के टीपी नगर में स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनिल उर्फ सोनू मटका को ढेर कर दिया। वह 31 अक्टूबर 2024 को फर्श बाजार में दोहरे हत्याकांड में वांछित था। पहले के भी कई केसों में वांटेड चल रहा था।
- 29 मई 2025: हापुड़ में जावली गांव के नवीन कसाना को स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। कसाना फर्श बाजार इलाके में हुए बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या में वांडेट था। पुलिस को कई मामले में उसकी तलाश थी।
- 24 जून 2025: गैंग्स्टर रोमिल वोहरा को स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने किशनगढ़ में मार गिराया। वह लारेंस सिंडिकेट के काला-नोनी राणा गिरोह का सदस्य था, जिसने आठ माह में चार हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
- 17 सितंबर 2025: बरेली स्थित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले गैंग्स्टर रोहित गोदारा के दो शूटर हरियाणा के रवींद्र और अरुण को दिल्ली पुलिस, यूपी एसटीएफ और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त आपरेशन में लोनी के ट्रोनिका सिटी में मार गिराया।
- 6 अक्टूबर 2025: नेपाली गैंग्स्टर भीम जोरा को ईस्ट आफ कैलाश इलाके में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। वह जंगपुरा इलाके में एक डाक्टर की हत्या के मामले मेंं वांछित था।
