दिल्ली-NCR क्यों बना कुख्यात अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना? चौंका देगा मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाशों का आंकड़ा

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर विभिन्न राज्यों के बदमाशों के लिए पनाहगार बनता जा रहा है। बड़ा इलाका और घनी आबादी होने के कारण विभिन्न राज्यों के बदमाश यहां सुरक्षित ठिकाना मानकर छिपने के इरादे से आते हैं। बताया कि संबंधित राज्याें की पुलिस जब उन बदमाशों के बारे में दिल्ली-एनसीआर की पुलिस से सूचना साझा करती है तब उनके बारे में पता लगा उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टरों के हाल के वर्षों में बढ़ते आतंक को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बदमाशों की धर पकड़ तेज कर दी है। हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल दिल्ली पुलिस करीब 30 मामलों में आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर 50 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ में इन बदमाशों के पैरों में गोलियां लगने से वे घायल हो गए।

पिछले डेढ़ साल में दिल्ली में चार और यूपी व हरियाणा में पांच यानी कुल नौ मुठभेड़ में पुलिस 15 बदमाशों को ढेर भी कर चुकी है। करीब आठ साल बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार देर रात रोहिणी इलाके में मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात रंजन पाठक समेत उसके गिरोह के चार बदमाशों को ढेर कर दिया।

इससे पहले बड़ी कार्रवाई नौ जून 2018 को हुई थी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस समय के मोस्ट वांटेड राजेश भारती और उसके गिरोह के चार बदमाशों को फतेहपुर बेरी इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश भी घायल हो गया था। बदमाशों की तरफ से चली गोलियों में आठ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।

वारदात से कुछ दिन पहले राजेश भारती ने दक्षिण दिल्ली के एक व्यापारी को धमकी देकर एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। राजेश भारती अपने करीबी संजीव विद्रोह के साथ छत्तरपुर इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने हरियाणा से दिल्ली आया था तभी चंदनहोला, खरक गांव के पास हरियाणा नंबर की सफेद रंग की एसयूवी सवार राजेश भारती की कार को सेल की टीम ने जब रोकने के लिए इशारा किया तब बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दोनों तरफ से करीब 15 मिनट तक जमकर गोलियां चली थी।