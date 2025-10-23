Language
    बिहार के चार मोस्ट वांटेड बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दिल्ली के रोहिणी में हुई मुठभेड़

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:44 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रोहिणी में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ बुधवार देर रात बहादुर शाह मार्ग पर हुई। मारे गए बदमाशों में रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर शामिल हैं। चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर रोहिणी में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

    बताया गया कि बुधवार की देर रात में करीब 2.20 बजे, बहादुर शाह मार्ग पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की चार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुठभेड़ में चारों बदमाश मारे गए। चारों आरोपियों को रोहिणी के डॉ. बीएसए हॉस्पिटल ले जाया गया। एनकाउंटर में बिहार के रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) मारे गए हैं।

    पुलिस के अनुसार, रंजन पाठक, बिमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाले थे और अमन ठाकुर करवाल नगर, दिल्ली का रहने वाला था।