दिल्ली पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था शूटर, महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनकर किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के फरार आरोपित को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ में तैनात महिला सिपाही कोमल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए आरोपित से पहले दोस्ती की। फिर उसकी लोकेशन ट्रेस कर टीम के साथ मिलकर उसे दबोच लिया। आरोपित राहुल उर्फ मताद (25) लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से बचता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि बीते दो अप्रैल को मिशिका (18) नामक युवती ने पुलिस को काॅल कर अपने अंकल प्रदीप पर गोली चलाने और बदसलूकी की शिकायत दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता ने बताया कि साहिल उर्फ चिकना, दिनेश उर्फ नंगा, कृष्णा झा और राहुल उर्फ मताद नामक बदमाशों ने उसके अंकल की जमकर पिटाई की। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। एक आरोपित ने पिस्टल की बट से उस पर हमला किया, जबकि दिनेश ने उसके अंकल प्रदीप पर गोली चला दी। गनीमत रही कि प्रदीप किसी तरह बच निकले।

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अन्य आरोपितों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राहुल फरार हो गया। अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए, फिर भी वह लगातार पुलिस से बचता रहा।