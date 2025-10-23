Language
    दिल्ली पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था शूटर, महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनकर किया गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:41 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहे एक शूटर को महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके गिरफ्तार कर लिया। शूटर कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के फरार आरोपित को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ में तैनात महिला सिपाही कोमल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए आरोपित से पहले दोस्ती की। फिर उसकी लोकेशन ट्रेस कर टीम के साथ मिलकर उसे दबोच लिया। आरोपित राहुल उर्फ मताद (25) लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से बचता रहा।

    उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि बीते दो अप्रैल को मिशिका (18) नामक युवती ने पुलिस को काॅल कर अपने अंकल प्रदीप पर गोली चलाने और बदसलूकी की शिकायत दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता ने बताया कि साहिल उर्फ चिकना, दिनेश उर्फ नंगा, कृष्णा झा और राहुल उर्फ मताद नामक बदमाशों ने उसके अंकल की जमकर पिटाई की। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। एक आरोपित ने पिस्टल की बट से उस पर हमला किया, जबकि दिनेश ने उसके अंकल प्रदीप पर गोली चला दी। गनीमत रही कि प्रदीप किसी तरह बच निकले।

    घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अन्य आरोपितों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राहुल फरार हो गया। अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए, फिर भी वह लगातार पुलिस से बचता रहा।

    इसी बीच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह के नेतृत्व में सिपाही कोमल ने इंटरनेट मीडिया पर आरोपित की तलाश शुरू की। उन्होंने आरोपित से दोस्ती कर उससे बातचीत जारी रखी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी।

    इसी दौरान आरोपित की लोकेशन वजीरपुर इलाके में ट्रेस हुई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने वारदात में शामिल होने और गोली चलाने की बात कबूल की है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वर्ष 2019 में हत्या के एक मामले में भी शामिल रह चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की गहन छानबीन कर रही है।

