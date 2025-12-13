वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू, बादल और धुंध के बीच दिल्ली-NCR की हवा जहरीली; कई इलाकों में AQI 400 के पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है, जिसका असर अब उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में दिखने लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भी बिगड़ने लगी है। एनसीआर के ज्यादातर इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसके चलते लोगों की सांसों पर संकट गहरा गया है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। वहीं, दिल्ली और एनसीआर में छिटपुट बादल नजर आने लगे हैं और सुबह-शाम हल्की धुंध का असर बढ़ रहा है।

अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में दिल्ली और एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। रविवार को भी आसमान में हल्के बादल बने रहने और सुबह के समय अधिकांश इलाकों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है।

15 दिसंबर के बाद साफ होगा मौसम मौसम विभाग ने बताया कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि 15 दिसंबर की सुबह कुछ इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है। 15 और 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान है।

तापमान और हवा का हाल दिल्ली में 15, 17, 18 और 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 15 दिसंबर तक हवा की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद हवा की गति में हल्की तेजी आने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम जताई गई है।