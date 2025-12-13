केंद्रीय कर्मचारियों को Work From Home का अधिकार नहीं, GRAP के मद्देनजर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रेडेड रिस्पाॅन्स एक्शन प्लान (GRAP) केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक नियामक तंत्र है और इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Work From Home का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने एक केंद्रीय कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए वर्क फ्राॅम होम की राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी ग्रैप निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा अधिकारों के रूप में नहीं देखा जा सकता है, खासकर तब जब वे मौजूदा सेवा शर्तों के विपरीत हो।

यह मामला सेंटर फाॅर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डाॅट) में कार्यरत साइंटिस्ट-ई पद पर तैनात एक कर्मचारी की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके कार्यालय परिसर में ग्रैप नियमों के बावजूद निर्माण और तोड़-फोड़ का काम जारी था, जिससे कार्यालय के अंदर वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई और उसे सांस संबंधी परेशानी हुई।

याचिका में कर्मचारी ने अदालत से ग्रैप आदेशों के तत्काल पालन, कार्यालय परिसर के निरीक्षण, वर्क फ्राॅम होम की अनुमति और अनुपस्थिति की अवधि को ऑन ड्यूटी माने जाने के निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया।