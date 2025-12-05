Language
    दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा के बीच खतरनाक स्तर पर AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    Delhi-NCR AQI Updates: दिल्ली-एनसीआर में आज भी कोहरे और स्मॉग के कारण वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यू ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में जहरीले स्मॉग के बीच रोड से गुजरते वाहन। एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR AQI Today दिल्ली-एनसीआर में आज यानी शुक्रवार को भी कोहरे और स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी, CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 350 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खराब कैटेगरी में माना जाता है।

    दिल्ली के कई इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं, सबसे ज्यादा परेशानी सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। विशेषज्ञों ने इन सभी को बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है।

    Delhi AQI

    आज सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से जहरीले स्मॉग की एक परत शहर को ढकते हुए दिखी। एएनआई

    आरकेपुरम में सबसे खराब स्थिति

    आनंद विहार में आज सुबह सात बजे एक्यूआई 348, अलीपुर में 324, बवाना में 373, बुराड़ी में 326, चांदनी चौक में 352, द्वारका में 343, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 267, आईटीओ में 322, जहांगीरपुरी में 353, रोहिणी में 363, विवेक विहार में 355, आरकेपुरम में 374, नरेला में 330 और मुंडका में 356 दर्ज किया गया है। इससे पहले, कल बुधवार को 24 घंटे में राजधानी का औसत एक्यूआई 342 दर्ज किया गया था।

    वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में आज एक्यूआई 286, गाजियाबाद के वसुंधरा में 300, इंदिरापुरम में 292, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 305, विकास सदन में 290 और फरीदाबाद सेक्टर-30 में 187 दर्ज किया गया है।

    कब अच्छा माना जाता है AQI

    सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है।

    आज कहां कितना AQI

    स्थान एक्यूआई (AQI)
    आनंद विहार 348
    अलीपुर 284
    बवाना 324
    बुराड़ी 373
    चांदनी चौक 352
    द्वारका 343
    दिल्ली एयरपोर्ट 267
    आईटीओ 322
    जहांगीरपुरी 353
    रोहिणी 363
    विवेक विहार 355
    आरकेपुरम 374
    नरेला 330
    मुंडका 356
    नोएडा सेक्टर-62 286
    गाजियाबाद, वसुंधरा 300
    इंदिरापुरम 292
    गुरुग्राम सेक्टर-51 305
    विकास सदन 290
    फरीदाबाद सेक्टर-30 187

    यलो अलर्ट, आज चलेगी शीतलहर

    राजधानी में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बृहस्पतिवार को इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शुक्रवार को इसमें और गिरावट आने और कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार, राजधानी का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। शुक्रवार को यह कम होकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सुबह के समय मुख्य सतही हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। शनिवार से तापमान में कुछ वृद्धि होने की उम्मीद है।