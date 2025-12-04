Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहेगी, फिलहाल राहत के आसार नहीं

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:56 PM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है और हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, पिछले 24 घंटों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एक बार फिर दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह कुछ देर राहत मिलने के बाद दोपहर से एक बार फिर दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 304 दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार तक इसमें किसी प्रकार के सुधार की संभावना कम है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हैं। उनके दौरे के दौरान भी राजधानी की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रहेगी।

    बीते रविवार के बाद पहली बार बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ श्रेणी में आई थी और एक्यूआई 299 दर्ज किया गया था। लेकिन दोपहर बाद यह फिर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया। सीपीसीबी के ‘समीर’ एप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के 40 निगरानी केंद्रों में से 27 ने ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता दर्ज की। इनमें नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 362 एक्यूआइ रहा।

    आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 13.7 प्रतिशत था, जो सभी स्थानीय स्रोतों में सबसे अधिक है। शुक्रवार को यह योगदान बढ़कर 15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

    दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) - नवंबर-दिसंबर 2025
    तारीख AQI श्रेणी
    30 नवंबर 2025 279 खराब (Poor)
    1 दिसंबर 2025 304 बेहद खराब (Very Poor)
    2 दिसंबर 2025 372 बेहद खराब (Very Poor)
    3 दिसंबर 2025 342 बेहद खराब (Very Poor)