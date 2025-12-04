Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहेगी, फिलहाल राहत के आसार नहीं
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है और हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, पिछले 24 घंटों ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह कुछ देर राहत मिलने के बाद दोपहर से एक बार फिर दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 304 दर्ज किया गया।
रविवार तक इसमें किसी प्रकार के सुधार की संभावना कम है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हैं। उनके दौरे के दौरान भी राजधानी की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रहेगी।
बीते रविवार के बाद पहली बार बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ श्रेणी में आई थी और एक्यूआई 299 दर्ज किया गया था। लेकिन दोपहर बाद यह फिर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया। सीपीसीबी के ‘समीर’ एप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के 40 निगरानी केंद्रों में से 27 ने ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता दर्ज की। इनमें नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 362 एक्यूआइ रहा।
आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 13.7 प्रतिशत था, जो सभी स्थानीय स्रोतों में सबसे अधिक है। शुक्रवार को यह योगदान बढ़कर 15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
|तारीख
|AQI
|श्रेणी
|30 नवंबर 2025
|279
|खराब (Poor)
|1 दिसंबर 2025
|304
|बेहद खराब (Very Poor)
|2 दिसंबर 2025
|372
|बेहद खराब (Very Poor)
|3 दिसंबर 2025
|342
|बेहद खराब (Very Poor)
