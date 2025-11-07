बर्ड फ्लू की निगेटिव रिपोर्ट आने के दिल्ली चिड़ियाघर स्वागत को तैयार, आज से फिर बाड़े हो जाएंगे गुलजार
दिल्ली चिड़ियाघर बर्ड फ्लू की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर से खुलने जा रहा है। सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं और जानवरों के बाड़ों को फिर से गुलजार करने की तैयारी है। चिड़ियाघर दर्शकों के स्वागत के लिए तैयार है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर एक बार फिर शनिवार से खुलने के लिए तैयार है। अगस्त में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को आम जनता के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।
रिपोर्ट निगेटिव आने पर लिया फैसला
अब दो माह भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की लैब में चिड़ियाघर जानवरों के जांचे गए सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद चिड़ियाघर को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि 28 और 29 अगस्त को पेंटेड स्टार्क और काले सिर वाला बगुला (ब्लैक-हेडेड आइबिस) जैसे कई पक्षियों की मौत के बाद राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 से आम जनता के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया था।
चिड़ियाघर पर्यटकों से गुलजार होगा
इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से हर 15 दिन में चार बार सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा रही थी। चिड़ियाघर में अंतिम पाजिटिव मामला एक सितंबर को मिला था। इसके बाद अक्टूबर माह में नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद ही चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से मंत्रालय को चिड़ियाघर खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस पर अब मुहर लग गई है। शनिवार से फिर चिड़ियाघर पर्यटकों से गुलजार होगा।
भारी भीड़ उमड़ने की आस
चिड़ियाघर प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि दोबारा खुलने के बाद भी सभी सुरक्षा और सावधानी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। दिल्ली जू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जहां बाघ, शेर, हाथी, दरियाई घोड़ा और कई दुर्लभ पक्षी देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि छुट्टियों के दिन चिड़ियाघर में पहले की तरह ही भारी भीड़ उमड़ेगी।
