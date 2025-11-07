दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 थानों के एसएचओ समेत 19 इंस्पेक्टरों का तबादला
दिल्ली पुलिस ने 10 थानों के एसएचओ सहित 19 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के 10 थानाें में तैनात एसएचओ समेत 19 इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए गए। इनमें नौ थानों के एसएचओ को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। केवल एक थाने के एसएचओ की बेहतर कार्यशैली के कारण उन्हें दूसरी बार भी नए थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
डीसीपी मुख्यालय, जिम्मी चीरम द्वारा जारी तबादला सूची के मुताबिक...
- हौजकाजी के एसएचओ मनोज कुमार को वहां से हटाकर डीई सेल में भेज दिया गया।
- एसएचओ गाजीपुर निर्मल कुमार को सुरक्षा यूनिट में भेज दिया गया।
- एसएचओ नेब सराय राकेश कुमार को मेट्रो यूनिट में भेज दिया गया।
- एसएचओ टिगरी रवींद्र कुमार को नई दिल्ली जिला में भेज दिया गया।
- एसएचओ अंबेडकर नगर हरेंद्र सिंह को भर्ती सेल न्यू पुलिस लाइन में भेज दिया गया।
- एसएचओ इंद्रपुरी घनश्याम मीणा को महिला एवं बाल यूनिट में भेज दिया गया।
- एसएचओ करोलबाग साकेत को पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया।
- एसएचओ हौजखास राजेंद्र प्रसाद को लीगल सेल पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया।
- एसएचओ अमर काॅलोनी अनुज अग्रवाल को आइएफएसओ में भेज दिया गया।
- एसएचओ बुध विहार करुणा सागर को एसएचओ करोल बाग लगा दिया गया।
- विजिलेंस में तैनात अमरेंद्र कुमार सुमन को एसएचओ हौजकाजी में भेज दिया गया।
- पूर्वी जिले में तैनात उपाध्याय बाला शंकर को एसएचओ गाजीपुर बना दिया गया।
- विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था जाेन एक के कार्यालय में तैनात पारस नाथ को एसएचओ नेब सराय में भेज दिया गया।
- स्पेशल ब्रांच में तैनात शिव कुमार को एसएचओ टिगरी में भेज दिया गया।
- ट्रैफिक में तैनात दलीप कुमार को एसएचओ अंबेडकर नगर में भेज दिया गया।
- दिल्ली पुलिस अकादमी में तैनात संजीव कुमार को एसएचओ इंद्रपुरी में भेज दिया गया।
- दक्षिण-पश्चिम जिले में तैनात मदनलाल मीणा को एसएचओ बुध विहार में भेज दिया गया।
- मध्य जिला में तैनात सतीश कुमार को एसएचओ हौजखास में भेज दिया गया।
- परसेप्शन मैनेजमेंट एवं मीडिया सेल में तैनात लोकेंद्र सिंह को एसएचओ अमर काॅलोनी बना दिया गया है।
