दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 थानों के एसएचओ समेत 19 इंस्पेक्टरों का तबादला

दिल्ली पुलिस ने 10 थानों के एसएचओ सहित 19 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर।