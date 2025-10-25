नवंबर में खुल सकता है दिल्ली का चिड़ियाघर, 30 अक्टूबर को जांच के लिए चौथी बार भेजे जाएंगे सैंपल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो माह से बर्ड फ्लू के चलते बंद दिल्ली चिड़ियाघर नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से खुल सकता है। चिड़ियाघर निदेशक संजीत कुमार ने कहा कि फ्लू के चौथे दौर के नमूने 30 अक्टूबर को लिए जाने हैं और उनके परिणाम छह से सात दिनों में आने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट निगेटिव आता है, तो चिड़ियाघर के खुलने पर दोबारा विचार किया जाएगा। चिड़ियाघर 30 अगस्त को बंद किया गया था, जब कई पक्षियों की बर्ड फ्लू के चलते मौत हुई थी, जिनमें पेंटेड स्टार्क और ब्लैक-हेडेड इबिस शामिल थे।