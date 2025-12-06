दिल्ली के युवक ने ChatGPT से साइबर ठग को सिखाया सबक, जियोलोकेशन और फोटो भेजकर किया बेनकाब; मांगने लगा माफी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के एक शख्स ने एक ठग को चतुराई से मात देते हुए उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उसने चैटजीपीटी/ChatGPT की मदद से एक नकली पेमेंट लिंक बनाया, जिसने ठग का जियोलोकेशन और चेहरे की फोटो कैप्चर कर ली। इस व्यक्ति ने अपनी इस रोचक कहानी को रेडिट/Reddit पर शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रही है।

ठग को सबक सिखाने की ठानी अपनी कहानी में उस शख्स बताया है कि उसे फेसबुक पर एक मैसेज आया, जिसमें कोई व्यक्ति उनके कॉलेज के सीनियर (एक आईएएस अफसर) बनकर बात कर रहा था। ठग ने कहा कि उसका एक दोस्त, जो सीआरपीएफ अफसर है, उसका ट्रांसफर हो रहा है और वह हाई-एंड घरेलू सामान व फर्नीचर बहुत सस्ते दाम पर बेच रहा है। शख्स को शक हुआ क्योंकि असली सीनियर का नंबर उनके पास पहले से था। उन्होंने असली सीनियर से कन्फर्म किया तो पता चला कि यह धोखाधड़ी है। फिर उन्होंने ठग के साथ खेलने का फैसला किया ताकि उसकी पूरी करतूत सामने आ सके।

आर्मी की वर्दी वाली लगा रखी थी फोटो फिर ठग ने एक अलग नंबर से क्यूआर कोड भेजकर पेमेंट मांगा। उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आर्मी यूनिफॉर्म वाली फोटो लगा रखी थी। दिल्लीवाले शख्स ने बहाना बनाया कि क्यूआर स्कैन करने में दिक्कत आ रही है।

फिर युवक ने चैटजीपीटी से एक साधारण वेबपेज बनवाया जो यूजर का जीपीएस लोकेशन और फ्रंट कैमरा से फोटो अपने आप ले लेता है। उसने इस ट्रैकर पेज को होस्ट किया और ठग को लिंक भेज दिया, यह कहकर कि 'यहां क्यूआर कोड अपलोड कर दो, पेमेंट तुरंत प्रॉसेस हो जाएगा।' बस ठग को आभास हो गया कि वह अब अपने मकसद में कामयाब होने वाला है।

लालच और जल्दबाजी में ठग ने लिंक पर क्लिक कर दिया। पेज ने तुरंत उसका सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, आईपी एड्रेस और चेहरे की साफ फोटो कैप्चर कर ली। इसके बाद दिल्ली के इस समझदार युवक ने ठग को उसकी ही फोटो और लोकेशन डिटेल्स भेज दीं। ठग घबरा गया और तुरंत माफी मांगने लगा। उसने एक के बाद एक कई मैसेज भेजे और वादा किया कि वह अब धोखाधड़ी बंद कर देगा।

युवक ने शेयर की अपनी कहानी युवक ने बातचीत के स्क्रीनशॉट्स और ठग के माफी मांगने के मैसेज Reddit पर पोस्ट किए। पोस्ट का टाइटल था: “Used ChatGPT to locate a scammer and made him beg me”। अपनी पोस्ट में युवक ने लिखा, 'ठग ने आर्मी ट्रांसफर/सस्ता सामान बेचने का स्कैम चलाया और मेरे कॉलेज सीनियर (IAS अफसर) बनकर बात की। पैसे देने की बजाय मैंने ChatGPT से बहुत जल्दी एक जियोलोकेशन + फ्रंट कैमरा कैप्चर करने वाला लिंक कोड करवाया, उसे ठग के पास भेजा, क्लिक करवाया और उसकी अपनी फोटो + कोऑर्डिनेट्स भेजकर डराया। उसने तुरंत सारी धांधली बंद कर दी।'