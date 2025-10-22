Language
    दिल्ली: आपसी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या, CCTV से आरोपित की पहचान

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:10 AM (IST)

    दिल्ली में आपसी दुश्मनी के चलते एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी के बीच पहले से ही विवाद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र के होलंबी कलां गांव में आपसी झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विक्की थापा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सोमवार रात करीब 12:13 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने को सूचना मिली कि होलंबी कलां के जल बोर्ड कार्यालय के पीछे एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। सूचना देने वाले ने बताया कि चार-पांच लोगों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस जब घटनास्थल के लिए रवाना हुई, उसी दौरान महर्षि वाल्मीकि अस्पताल से सूचना मिली कि होलंबी कलां निवासी विक्की थापा को चाकू लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया है।

    तीन दिन पहले हुआ था विवाद

    पुलिस जांच में सामने आया कि विक्की होलंबी कलां में रेहड़ी लगाकर चाइनीज खाना बेचता था। तीन दिन पहले उसका पड़ोसी मंगल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े का बदला लेने के लिए सोमवार रात मंगल अपने दोस्तों के साथ विक्की की रेहड़ी पर पहुंचा। वहां पहले कहासुनी हुई, फिर मंगल और उसके साथियों ने विक्की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की हुई पहचान

    पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें मुख्य आरोपित मंगल की पहचान हुई। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला। तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस टीम आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के चलते हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा।

