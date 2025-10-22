दिल्ली: आपसी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या, CCTV से आरोपित की पहचान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र के होलंबी कलां गांव में आपसी झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विक्की थापा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सोमवार रात करीब 12:13 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने को सूचना मिली कि होलंबी कलां के जल बोर्ड कार्यालय के पीछे एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। सूचना देने वाले ने बताया कि चार-पांच लोगों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस जब घटनास्थल के लिए रवाना हुई, उसी दौरान महर्षि वाल्मीकि अस्पताल से सूचना मिली कि होलंबी कलां निवासी विक्की थापा को चाकू लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया है।

तीन दिन पहले हुआ था विवाद पुलिस जांच में सामने आया कि विक्की होलंबी कलां में रेहड़ी लगाकर चाइनीज खाना बेचता था। तीन दिन पहले उसका पड़ोसी मंगल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े का बदला लेने के लिए सोमवार रात मंगल अपने दोस्तों के साथ विक्की की रेहड़ी पर पहुंचा। वहां पहले कहासुनी हुई, फिर मंगल और उसके साथियों ने विक्की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।