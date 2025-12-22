पुराना विवाद सुलझाने के बहाने से बुलाकर युवक पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, चश्मदीद ने बताया पूरा सच

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में पुराने विवाद को खत्म करने की बात कहकर घर से बुलाया, फिर युवक पर चाकू से हमला कर बदमाश फरार हो गए। आरोपितों ने शनिवार की रात मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया।

घायल को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपितों की तलाश कर रही है। घायल युवक की पहचान मोहित के रूप में हुई है।

उत्तर पश्चिम जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह ने बताया कि शनिवार रात माडल टाउन थाना पुलिस को गुड़मंडी में एक युवक को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस को पता चला कि घायल मोहित को दीप चंद अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि राजपुरा गुड़मंडी निवासी मोहित के सीने के दाहिनी ओर चाकू का घाव है। घायल को लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।