    पुराना विवाद सुलझाने के बहाने से बुलाकर युवक पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, चश्मदीद ने बताया पूरा सच

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने एक युवक को घर से बुलाकर चाकू से हमला किया गया। घायल मोहित को अस्पताल में भर्ती कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में पुराने विवाद को खत्म करने की बात कहकर घर से बुलाया, फिर युवक पर चाकू से हमला कर बदमाश फरार हो गए। आरोपितों ने शनिवार की रात मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपितों की तलाश कर रही है। घायल युवक की पहचान मोहित के रूप में हुई है।

    उत्तर पश्चिम जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह ने बताया कि शनिवार रात माडल टाउन थाना पुलिस को गुड़मंडी में एक युवक को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस को पता चला कि घायल मोहित को दीप चंद अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि राजपुरा गुड़मंडी निवासी मोहित के सीने के दाहिनी ओर चाकू का घाव है। घायल को लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

    अस्पताल में मिले चश्मदीद गौरव ने बताया कि एक माह पहले मोहित का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। तुषार ने उन्हें अपने पुराने झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया था। वहां पहुंचने पर छह सात लोग मिले। मामले को सुलझाने के दौरान उनके बीच कहा-सुनी और हाथापाई हो गई। उसने आरोप लगाया कि नीरज ने मोहित को पकड़ लिया और गौरव ने उसपर चाकू से हमला कर दिया।

    चश्मदीद के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस भागे हुए नामजद हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लेगी।