    दिल्ली में गलतफहमी में युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को कबूलनामे के आधार पर पकड़ा

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रसाद नगर में एक युवक सुमित की हत्या कर दी गई। हमलावरों को गलतफहमी थी कि वह झगड़े में दूसरी पार्टी का साथ दे रहा था। पुलिस ने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     पुलिस ने 24 घंटे में मामले को सुलझाते हुए दो आरोपी हर्ष पवार और निखिल पवार को गिरफ्तार कर लिया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन इलाके में तीन आरोपियों ने झगड़े के दौरान एक युवक की हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह दूसरी पार्टी का साथ दे रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का मामला सुलझा लिया और दो आरोपियों, हर्ष पवार और निखिल पवार उर्फ निशांत उर्फ निक्कू, दोनों करोल बाग के रहने वाले, को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस फिलहाल उनके तीसरे साथी सनी की तलाश कर रही है, जो अभी भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद करने की भी कोशिशें जारी हैं।

    सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर को प्रसाद नगर पुलिस को हेडगेवार अस्पताल से सूचना मिली कि करोल बाग के एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस समय वह बयान देने की हालत में नहीं था, और एक अनजान व्यक्ति उसे अस्पताल में भर्ती कराकर गया था। बाद में 29 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बाद में सुमित के रूप में हुई।

    हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। क्राइम सीन के आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिससे दो आरोपियों की पहचान हुई। एक सूचना के आधार पर, हर्ष पवार और निखिल पवार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने भाई सनी के साथ मिलकर हत्या की थी।

    आगे की पूछताछ में पता चला कि उनका मृतक के दोस्त रितिक के साथ पुराना विवाद चल रहा था। 29 दिसंबर को उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ, जिसे मृतक और उसके भाई ने सुलझाने की कोशिश की। इसी दौरान, आरोपियों को गलती से लगा कि वे दूसरी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तभी फरार आरोपी सनी ने मृतक पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया।