दिल्ली में महिलाओं के लिए खुला नाइट शिफ्ट का रास्ता, लिखित सहमति और दोगुना ओवरटाइम वेतन जरूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में अब महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार महिलाकर्मी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात के समय काम कर सकती हैं लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य है। ओवरटाइम के बदले उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) भी गठित की जाएगी।

रोजगार की शर्तों से संबंधित दो प्रविष्टियां जोड़ीं दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में महिलाकर्मियों के काम करने से संबंधित प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना में दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देने तथा उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित दो प्रविष्टियां जोड़ी गईं।