    पीएम और राष्ट्रपति को उपहार भेजेगी दिल्ली सरकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने किए तैयार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:19 PM (IST)

    दिल्ली की घरेलू महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों का निर्माण किया है। दिल्ली सरकार इन उत्पादों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उपहार के रूप में भेजेगी। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस तरह की गतिविधियों में भाग लें।

     तैयार किए दीपक व कैंडल दिखाती सुमंगलम से जुड़ी महिलाएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। अमेरिका की ओर से उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नारा दिया जा रहा है यह दीवाली स्वदेशी उपहार वाली। पहली बार दिल्ली सरकार ने पीएम व राष्ट्रपति को दीवाली का उपहार देने के लिए घरेलू महिलाओं से स्वदेशी उत्पाद तैयार करवाएं हैं।

    14 लाख रुपये का ऑर्डर रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप सुमंगलम को दिया है। 600 उपहार बाॅक्स तैयार करवाएं गए हैं। इस बाक्स में मोटे अनाज से तैयार लड्डू, मिट्टी के दीये, गाय के गोबर से बनी अगरबत्ती व धूपबत्ती, जूट से तैयार किया गया शुभलाभ व अन्य सामग्री है।

    ग्रुप की सदस्य लोनी रोड पर स्वदेशी उत्पाद बेच रही हैं। स्वदेशी उत्पाद तैयार करने वाली पिंकी ने बताया कि वह एक सामान्य परिवार से हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह ग्रुप से जुड़ी। मिट्टी से दीयों को तैयार कर रही हैं, उसके बाद रंग किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लाइट वाले दीयों की मांग काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब लोग फिर से मिट्टी के दीये खरीद रहे हैं। दूसरी महिला शशि ने कहा कि सरकार ग्रुप की घरेलू महिलाओं पर आत्मविश्वास जताया और एक स्वदेशी उत्पादों का बड़ा ऑर्डर दिया है।

    सुमंगलम हेल्प ग्रुप चौपाल संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस ग्रुप में घरेलू महिलाएं शामिल हैं। स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए जगह-जगह स्टाल लगाए जा रहे हैं। उत्पाद बेचकर जो आमदनी हो रही है, उसका लाभ ग्रुप की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समने वोकल फार लाेकल को साकार किया जा रहा है। ग्रुप को दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा आर्डर मिला है। ग्रुप की महिलाएं पिछले 20 दिनों से आर्डर तैयार करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने 14 लाख रुपये दिए हैं।

    ग्रुप की महिलाओं का यह साैभाग्य है कि उनके हाथों से तैयार उपहार प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के पास जा रहा है। उपहार बाक्स तैयार करके दिल्ली सरकार को भेजे जा रहे हैं। सरकार उन उपहार को पीएम, राष्ट्रपति, देश के सभी सीएम, राज्यपाल व केंद्रीयमंत्री व अन्य लोगों को भेजेगी।


    - जितेंद्र महाजन, विधायक रोहतास नगर व सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप सुमंगलम