दीवाली से पहले दिल्ली जाम, दो किलोमीटर का सफर तय करने में लग गए दो घंटे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली से पहले बुधवार शाम दिल्ली की सड़कों पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। गिफ्ट देने और खरीदारी के लिए घरों से निकले लोगों के साथ-साथ दफ्तरों से लौट रहे कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे बने कि दो किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को दो घंटे तक का समय लग गया।

शाम के समय दफ्तरों से निकलते ही हर ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सड़क पर कार, बाइक, आटो और कैब का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था चरमरा गई। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान नदारद थे, जिससे ड्राइवरों को खुद ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ा।

ट्रैफिक कंट्रोल रूम को शाम के कुछ घंटों में ही 30 से ज्यादा जाम की शिकायतें मिलीं। इनमें दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। एक अधिकारी के मुताबिक, दीपावली से पहले गिफ्ट वितरण, बाजारों में भीड़ और दफ्तरों से घर लौटने वालों के कारण अचानक ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया।

कुछ वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन बाकी सड़कों पर उनकी अनुपस्थिति से हालात बिगड़ते गए। कई जगहों पर लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि पुलिस सिर्फ बड़े अधिकारियों के गुजरने वाले रास्तों पर तैनात थी।

जानकारी के मुताबिक, यातायात जाम का सबसे अधिक असर आईटीओ, रिंग रोड, मथुरा रोड, रोहतक रोड, पहाड़गंज, दरिया गंज, कश्मीरी गेट, सरदार पटेल मार्ग, दिल्ली गेट, तीन मूूर्ति, एनएच-9, आश्रम, श्रद्धानंद मार्ग सहित कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई।

जाम में फंसे लोगों ने बताया कि घर पहुंचने में उन्हें दोगुना समय लग गया। कई ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी तय करने में डेढ़ से दो घंटे का वक्त लग गया। कुछ इलाकों में एंबुलेंस और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन भी फंसे रहे, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली।