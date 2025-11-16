Language
    दिल्ली: आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास महिला का शव मिलने से हड़कंप, चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से किए गहरे वार

    By Agency PTIEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास रविवार को एक महिला की लाश मिलने हड़कंप मच गया। मृतिका की उम्र लगभग 40-45 वर्ष बताई जा रही है। शव स्टेशन परिसर के पास झाड़ियों के अंदर से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में शिनाख्त के साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जीआरपी के एक कर्मचारी ने पुलिस को शव के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि महिला संभवतः कचरा बीनने का काम करती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे व सिर पर चोटें थीं।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "चेहरे और सिर पर तेज हथियार से वार किया गया था। चोट के निशान काफी गहरे हैं। मुंह के आस-पास खून भी दिख रहा था।"

    अधिकारी ने बताया कि शव रेलवे स्टेशन परिसर के पीछे घनी झाड़ियों के अंदर पड़ा मिला। घटनास्थल के पास पुलिस ने महिलाओं की एक जोड़ी चप्पल, पुरुषों की एक जोड़ी चप्पल और अपराध में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री बरामद की है। फिलहाल, महिला की पहचान नहीं हो सकी है।

    पुलिस अब उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। इस बारे में महेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और मामले को सुलझाने के लिए टीमें गठित की गई हैं।

