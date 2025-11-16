दिल्ली: आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास महिला का शव मिलने से हड़कंप, चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से किए गहरे वार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास रविवार को एक महिला की लाश मिलने हड़कंप मच गया। मृतिका की उम्र लगभग 40-45 वर्ष बताई जा रही है। शव स्टेशन परिसर के पास झाड़ियों के अंदर से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में शिनाख्त के साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जीआरपी के एक कर्मचारी ने पुलिस को शव के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि महिला संभवतः कचरा बीनने का काम करती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे व सिर पर चोटें थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "चेहरे और सिर पर तेज हथियार से वार किया गया था। चोट के निशान काफी गहरे हैं। मुंह के आस-पास खून भी दिख रहा था।"

अधिकारी ने बताया कि शव रेलवे स्टेशन परिसर के पीछे घनी झाड़ियों के अंदर पड़ा मिला। घटनास्थल के पास पुलिस ने महिलाओं की एक जोड़ी चप्पल, पुरुषों की एक जोड़ी चप्पल और अपराध में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री बरामद की है। फिलहाल, महिला की पहचान नहीं हो सकी है।