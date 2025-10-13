Language
    ' जाओ, अपनी बेटी को देख लो, मैंने उसे मार डाला...', एकतरफा प्यार की सनक में चाकू से गोदकर हत्या

    By SHUZAUDDINEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में एकतरफा प्यार में एक युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी, जिसका नाम आकाश है, ने वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि आकाश ने हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी, जिसका सबूत उसके सोशल मीडिया पोस्ट से मिलता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में एकतरफा प्यार में युवती की चाकू से गोदकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में सोमवार को एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या करने के बाद वह युवती के घर पहुंचा और परिवार वालों को इसकी खबर भी दी। 

    हत्या आरोपी का नाम आकाश है। पुलिस की अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि वह युवती से एक तरफा प्रेम करता था और एक रात पहले ही उसने हत्या की योजना बना ली थी। जिसका पता उसके इंस्टाग्राम पोस्ट से चलता है।

    वारदात सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे की बताई जा रही है। जब 20 वर्षीय रिया की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या आरोपी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    हत्या तब की गई, जब रिया कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गली में ही आकाश ने रिया का रास्ता रोक लिया। रिया के विरोध करने पर उसने चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी आकाश सीधे रिया के घर पहुंचा और उसके स्वजन से कहा, 'जाओ अपनी बेटी को देख लो, मैंने उसकी हत्या कर दी।' इसके बाद वह खुद नंद नगरी थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ।

    पुलिस के अनुसार हत्या से ठीक एक रात पहले आरोपी आकाश ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर चाकू के साथ एक 'स्टोरी' भी पोस्ट की थी। यह पोस्ट इस जघन्य वारदात के पीछे की सुनियोजित तैयारी का इशारा करती है।

    पुलिस ने रिया के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

