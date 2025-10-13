' जाओ, अपनी बेटी को देख लो, मैंने उसे मार डाला...', एकतरफा प्यार की सनक में चाकू से गोदकर हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में सोमवार को एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या करने के बाद वह युवती के घर पहुंचा और परिवार वालों को इसकी खबर भी दी।

हत्या आरोपी का नाम आकाश है। पुलिस की अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि वह युवती से एक तरफा प्रेम करता था और एक रात पहले ही उसने हत्या की योजना बना ली थी। जिसका पता उसके इंस्टाग्राम पोस्ट से चलता है।

वारदात सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे की बताई जा रही है। जब 20 वर्षीय रिया की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या आरोपी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या तब की गई, जब रिया कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गली में ही आकाश ने रिया का रास्ता रोक लिया। रिया के विरोध करने पर उसने चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।