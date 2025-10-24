बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर में महिला की हत्या, तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया।
उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे बीट स्टाफ को एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चाकू के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान निर्मला उर्फ बंगालन (30) निवासी खजूरी खास, सब्जी मंडी ट्रांसपोर्ट पार्किंग क्षेत्र के रूप में हुई है।
हमले में एक अन्य महिला फिरोजी (30), जो खजूरी खास की ही रहने वाली है, गंभीर रूप से घायल हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश या किसी पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।
फिलहाल पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की साजिश और कारणों का जल्द पता चल सके।
