बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर में महिला की हत्या, तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे बीट स्टाफ को एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चाकू के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान निर्मला उर्फ बंगालन (30) निवासी खजूरी खास, सब्जी मंडी ट्रांसपोर्ट पार्किंग क्षेत्र के रूप में हुई है।

