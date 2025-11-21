दिल्ली में फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में महिला की मौत, बच्चों के कपड़े खरीदने जा रहे थे दंपती
पूर्वी दिल्ली में नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर जर्जर सड़क के कारण बाइक फिसलने से एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रही थी। हादसे के वक्त महिला ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के पति ने सड़क की जर्जर हालत को हादसे का कारण बताया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर जर्जर सड़क पर बाइक फिसलने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बच्चों के लिए सर्दियों की ड्रेन लेने के लिए जा रही थी।
मृतक की पहचान कांता देवी के रूप से हुई है। पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के वक्त महिला ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। उनका पिछले कई दिनों से जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
महिला अपने पति के साथ जीटीबी एन्क्लेव में रहती थी। परिवार में पति जयराम व तीन बच्चे व अन्य सदस्य हैं। महिला 11 नवंबर को अपने पति के साथ बाइक से जीटीबी एन्क्लेव से दुर्गापुरी में सर्दियों की ड्रेस लेने के लिए जा रही थी।
महिला के पति का दावा है कि फ्लाईओवर की सड़क कई जगह से जर्जर है। उस जर्जर सड़क पर बाइक का संतुलन बिगड़ा और दंपती बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। महिला के सिर में गहरी चोट लगी। इलाज के लिए उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुधवा को महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई।
