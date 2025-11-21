दिल्ली में फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में महिला की मौत, बच्चों के कपड़े खरीदने जा रहे थे दंपती

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर जर्जर सड़क पर बाइक फिसलने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बच्चों के लिए सर्दियों की ड्रेन लेने के लिए जा रही थी।

मृतक की पहचान कांता देवी के रूप से हुई है। पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के वक्त महिला ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। उनका पिछले कई दिनों से जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।