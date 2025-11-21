Language
    ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, सोसाइटी के अंदर तीन लोगों को मारी जोरदार टक्कर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के ईको विलेज दो सोसाइटी में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। आरोपी चालक, जो पहले एक अन्य कार को टक्कर मारकर भागा था, सोसाइटी में घुस गया और पार्किंग के पास बैठे लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सुपरटेक इकोविलेज-2 सोसाइटी में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे कार चालक ने तीन हाउसकीपिंग कर्मचारियों को टक्कर मार दी। सोसाइटी निवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

    क्षेत्र की सुपरटेक इकोविलेज-2 निवासी राहुल अपनी कार सोसाइटी की पार्किंग में ले जा रहे थे। वह वाहन पार्किंग रैंप पर पहुंचे। यहां पर अनियंत्रित कार ने सामने चल रहे हाउसकीपिंग स्टाफ को चपेट में ले लिया। हादसे में घायलों की पहचान मनीराम (40) निवासी गांव बुआरा थाना दरसड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश, राजू (40) निवासी गांव सिलरा थाना करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश व मोनिका देवी (30) निवासी गांव गजपुरा थाना किशनी मैनपुरी के रूप में हुई है।

    बताया गया कि तीनों घायलों को शाहबेरी स्थिति वृंदावन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इनकी स्थिति सामान्य बताई है। घटना के बाद निवासियों के साथ साथी कर्मचारियों ने हंगामा किया। सोसाइटी निवासियों ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए पार्किंग रैंप पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और स्पीड कंट्रोल उपायों की मांग की है। पुलिस ने मौके से वाहन कब्जे में लेकर चालक राहुल को हिरासत में लिया है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरी कार में टक्कर मारने की जानकारी की जा रही है। फिलहाल वाहन के अनियंत्रित होने के कारणों की जांच की जा रही है।

    दूसरी कार को टक्कर मारकर भागने की चर्चा

    सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी कार चालक राहुल कहीं से लौट रहा था। पर्थला के पास दूसरी कार को टक्कर मार दी थी। दूसरा कार चालक पीछा कर रहा था। इसके चलते वह तेज रफ्तार में ईकोविलेज-2 सोसाइटी के गेट नंबर दो से अंदर पहुंचा था। पार्किंग में कार ले जाने की जल्दबाजी में उसने हाउसकीपिंग स्टाफ को चपेट में ले लिया।