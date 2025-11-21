ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, सोसाइटी के अंदर तीन लोगों को मारी जोरदार टक्कर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सुपरटेक इकोविलेज-2 सोसाइटी में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे कार चालक ने तीन हाउसकीपिंग कर्मचारियों को टक्कर मार दी। सोसाइटी निवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

क्षेत्र की सुपरटेक इकोविलेज-2 निवासी राहुल अपनी कार सोसाइटी की पार्किंग में ले जा रहे थे। वह वाहन पार्किंग रैंप पर पहुंचे। यहां पर अनियंत्रित कार ने सामने चल रहे हाउसकीपिंग स्टाफ को चपेट में ले लिया। हादसे में घायलों की पहचान मनीराम (40) निवासी गांव बुआरा थाना दरसड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश, राजू (40) निवासी गांव सिलरा थाना करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश व मोनिका देवी (30) निवासी गांव गजपुरा थाना किशनी मैनपुरी के रूप में हुई है।

बताया गया कि तीनों घायलों को शाहबेरी स्थिति वृंदावन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इनकी स्थिति सामान्य बताई है। घटना के बाद निवासियों के साथ साथी कर्मचारियों ने हंगामा किया। सोसाइटी निवासियों ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए पार्किंग रैंप पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और स्पीड कंट्रोल उपायों की मांग की है। पुलिस ने मौके से वाहन कब्जे में लेकर चालक राहुल को हिरासत में लिया है।



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरी कार में टक्कर मारने की जानकारी की जा रही है। फिलहाल वाहन के अनियंत्रित होने के कारणों की जांच की जा रही है।