दिल्ली में 37.31 ग्राम हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, आसानी से पैसा कमाने के लिए स्कूटी से करती थी सप्लाई

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला के कब्जे से 37.31 ग्राम हेरोइन व तस्करी में शामिल एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपिता पिछले कुछ महीनों से सक्रिय रूप से नशा तस्करी में संलिप्त थी और मांग के अनुसार विभिन्न ग्राहकों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नारकोटिक्स स्टाफ को विशेष रूप से तैनात किया गया था। इसी क्रम में थाना महेन्द्र पार्क क्षेत्र में एक महिला तस्कर के सक्रिय होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन कर जहांगीरपुरी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से निगरानी की गई।

29 दिसंबर को आई-ब्लाक, जहांगीरपुरी इलाके में मुखबिर के इशारे पर पुलिस टीम ने एक संदिग्ध महिला को रोका। तलाशी के दौरान उसकी स्कूटी से छिपाकर रखी गई 37.31 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पूछताछ में महिला की पहचान कामिनी निवासी जहांगीरपुरी के रूप में हुई।