दिल्ली में नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं, बोर्ड परीक्षा तैयारी को मजबूत करने पर जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं कराने का फैसला लिया है, ताकि विद्यार्थियों की अकादमिक तैयारी मजबूत की जा सके और प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षा से पहले उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये कक्षाएं एक जनवरी 2026 से नौ जनवरी 2026 तक चलाई जाएंगी। निदेशालय के मुताबिक शीतकालीन अवकाश के दौरान सभी सरकारी स्कूल एक से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन नौवीं से 12वीं के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। सुबह की पाली में कक्षा का समय सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक, जबकि शाम की पाली में दोपहर एक से शाम पांच बजे तक रहेगा। डबल शिफ्ट स्कूलों में जरूरत पड़ने पर अलग विंग में कक्षाएं कराई जाएंगी।

कक्षा नौवीं व 10वीं के लिए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे बोर्ड पैटर्न के प्रश्नों का अभ्यास कराएं और विद्यार्थियों को उत्तर लिखने की बेहतर तकनीक सिखाएं। छात्रों को स्कूल यूनिफार्म में ही आना अनिवार्य होगा।