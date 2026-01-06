दिल्ली के वेलकम में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या, दूसरे की हालत गंभीर

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम में सोमवार देर रात एक पार्क के भीतर अज्ञात युवकों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमले में दूसरा युवक त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोमवार देर रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि जनता मजदूर कॉलोनी के पीली मिट्टी इलाके के पास स्थित पार्क में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवक खून से लथपथ हालत में पड़े मिले।

घायलों को तत्काल जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरमान (18), निवासी जानता मजदूर कॉलोनी वेलकम, को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके दोस्त अल्ताफ अली (18) की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक आपस में दोस्त थे और रात के समय पार्क में मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद अज्ञात युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए।