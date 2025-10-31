Language
    15 सालों में दूसरी बार दिल्ली में सबसे ठंडा रहा अक्टूबर, अगले पांच से छह दिन स्माॅग छाए रखने का अलर्ट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली में अक्टूबर का मौसम पिछले 15 सालों में दूसरा सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक गिरा, जिससे सुबह-शाम ठंड महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल ठंड जल्दी शुरू हो गई है और नवंबर में ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस अक्टूबर में औसत से ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई है।

    शुक्रवार को अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 29 और 19 डिग्री रह सकता है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अक्टूबर का यह महीना बीते डेढ़ दशक में दूसरी बार सबसे ठंडा रहा है। दिल्लीवासी भी सुबह- शाम के समय ठंड महसूस कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से पहुंच गया है तो धीरे- धीरे अधिकतम भी गिरने लगा है।

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस साल ठंड ने समय पूर्व दस्तक तो दी ही है, कंपकंपा देने वाली ठंड भी दिसंबर के बजाए नवंबर में ही महसूस हो सकती है।

    मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस अक्टूबर का औसत अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। सन 2011 से लेकर 2025 के दौरान 15 सालों में यह इस माह का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2022 में यह 31.4 डिग्री किया गया था दर्ज।

    इसी तरह इस अक्टूबर का औसत न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री दर्ज हुआ है। इससे पहले 2011 में भी यह इतना ही रिकार्ड किया गया था। हालांकि बीच के वर्षों में चार बार इससे भी कम रहा है।

    जहां तक वर्षा का सवाल है तो वह इस अक्टूबर में 90 मिमी दर्ज की गई। औसत से करीब 74 प्रतिशत ज्यादा यह वर्षा डेढ़ दशक के दौरान इस माह की भी तीसरी सबसे ज्यादा वर्षा है। माह के शुरुआती दिनों में वर्षा वाले पांच दिन रहे हैं।

    बृहस्पतिवार को भी सामान्य से चार डिग्री नीचे रहा तापमान

    दिन भर छाए रहे बादलों और स्माॅग के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री कम 27.0 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

    हवा में नमी का स्तर 96 से 72 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। आयानगर में अधिकतम तापमान सबसे कम 25.9 एवं रिज में न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को सुबह के समय स्माॅग /धुंध होगी। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 29 और 19 डिग्री रह सकता है। अगले पांच से छह दिन मौसम का मिजाज कमोबेश ऐसा ही रहेगा।

